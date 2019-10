Taeyeon Penuhi Impian Bermusiknya Lewat Purpose

ANGGOTA Girl's Generation, Taeyeon siap-siap melepas album terbarunya yang diberi judul Purpose. Ini merupakan album kedua bagi Taeyeon. Ia memilih judul Purpose karena menggambarkan fakta bahwa musik adalah tujuan terbesar yang mengantarkan hidup Taeyeon seperti sekarang.

Album ini berisikan 10 lagu baru, termasuk dua lagu yang sudah dipromosikan terlebih dahulu, yakni Four Season dan Blue. Album itu secara resmi akan dikeluarkan pada 22 Oktober secara online, dan offline pada 23 Oktober. Namun pre order sudah dimulai hari ini, Kamis (10/10).

Bertepatan dengan dimulainya pre orde, Taeyeon merilis foto dirinya sebagai penanda ia kembali lagi bernyanyi. Tahun ini merupakan tahunnya Taeyeon karena ia menyapu bersih tangga lagu di Korea dengan single terbarunya Four Season dan All About You yang menjadi lagu soundtrack serial drama Hotel Del Luna.

Ia juga merilis remake lagu A Train to Chuncheon yang merupakan proyek milik Yoon Jong Shin. (Soompi/OL-3)