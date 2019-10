SALT Restaurant Manjakan Jiwa Penikmat Kulinari Anda

SALT Restaurant and Pool Bar meluncurkan seri makanan dan minuman terbaru yang menggugah selera kedalam menu yang telah ada. Mulai dari kulinari bergaya Prancis Klasik seperti Seafood Bisque – masakan yang menghangatkan hati.

Begitu juga terinsipirasi Kulinari ala Negri Menara Pisa Italia dengan menghadirkan Minestrone, klasik Sup dengan pasta dan saus pesto. Otentik Ravioli dengan isian Bayam dan Jamur, serta Duck Cannelloni Pasta.

Di samping menu-menu klasik ala barat, SALT Restaurant and Pool Bar juga mengombinasikan cita rasa Asia seperti Papaya & Mango with Smoked Fish Salad –masakan berasal dari Thailand yang modern. Dan tidak lupa dengan Coconut Roll and Pandan Sumsum yang merupakan tradisional jajan pasar dari Indonesia.

SALT Restaurant and Pool Bar adalah restoran inovatif yang buka sepanjang hari. Dengan dapur sentral yang ringkas, restoran ini sangat ideal untuk melayani mulai dari Sarapan pagi dengan konsep buffet bertransisi keperpaduan layanan ala carte untuk makan siang dan makan malam.

Kenikmatkan bersantap sepanjang hari dengan restoran bagian luar dan bagian dalam yang nyaman. Konsep restoran terinsipirasi oleh pertanian garam tradisional, sehingga dalam menyajikan masakan menggunakan berbagai jenis garam yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda untuk langsung ditabur ke dalam makanan Anda.

SALT Restaurant and Pool Bar berada di Eastin Ashta Resort Canggu,Jl.Munduk Catu No.8, Canggu, Kuta Utara, Bali. (RO/OL-10)