Hari Ini Ada Aksi Buruh, Jalur Trans-Jakarta Dialihkan

BERKENAAN dengan aksi buruh yang digelar hari ini, Kamis (10/10), di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat atau di kawasan Patung Kuda, PT Trans-Jakarta mengalihkan lalu lintas di sejumlah rute.

"Pengalihan ini disebabkan adanya penutupan jalan oleh pihak kepolisian mulai pukul 06.30 WIB," ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Trans-Jakarta Nadia Diposanjoyo dalam keterangan resmi, Kamis (10/10).

Pengalihan rute yang diterapkan adalah sebagai berikut :

Arah Blok M : Kota - Harmoni - Lampu Merah Harmoni belok kiri putar balik setelah Halte juanda - Halte Petojo keluar jalur - Lampu Merah Tarakan belok kiri - Jl.Cideng Timur - Jl.Jati Baru - Hotel Tugu Asri -Lampu Merah Hotel Milenium lurus - Jl.Kebon Sirih - Lampu Merah Bank Indonesia belok kanan - Halte Sarinah - Blok M

Rute GR-1 Bundaran Senayan-Harmoni berlaku normal. Sementara untuk rute sebaliknya terjadi pengalihan di lampu merah Gedung Lion Air belok kiri via Jl.Hasyim Ashari-lampu merah Holland Bakery Belok Kiri via Jl.Cideng Timur-Lampu Merah Tarakan Lurus-Kolong Fly Over Jatibaru Belok Kiri Via Jl.Jati Baru Raya-Lampu Merah Hotel Milenium Lurus Jl.Kebon Sirih- Lampu Merah Bank Indonesia Belok Kanan-Bus Stop Wisma Mandiri-Bunsen.

Halte bus yang tidak beroperasi yakni:

1. Monas-1

2. Monas-2

3. Monas-3

4. Balai Kota

5. Bank Indonesia

Rute koridor, nonkoridor serta Layanan Mikrotrans tidak mengalami pengalihan kecuali yang disebut.(OL-2)