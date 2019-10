Sang Executive Chef Terbaru JW Marriott Jakarta

ADA yang baru di dapur resto JW Marriott Hotel Jakarta. Dialah Martin Weise yang baru saja ditunjuk menjadi Executive Chef yang bertugas memegang kendali rasa dan kualitas makanan. Ya, Chef Martin bertanggung jawab mengawasi semua kegiatan yang terkait dengan kuliner Hotel JW Marriott Jakarta, yang terdiri dari lima gerai makanan dan minuman serta banqueting.

Kepiawaiannya di dapur tidak bisa diragukan lagi. Pasalnya ia telah berpengalaman di dunia kuliner lebih dari 15 tahun yang mana dalam perjalanannya ia pernah bekerja di Sheraton Grand Sydney Hyde Park sebagai Acting Executive Chef dan Executive Sous Chef, serta di The Savoy London sebagai Chef de Cuisine untuk Thames Foyer and banqueting.

Chef Martin juga pernah bekerja di The Westin Sydney, Hotel Adlon Kempinski Berlin, kapal pesiar Sea Cloud II yang berlayar menyeberangi perairan Mediterania dan Karibia dan banyak lagi.

Ia mengaku bersyukur, perjalanannya ke berbagai negara justru memperkaya ilmunya terkait metode masakan dan bumbu-bumbu dari berbagai negara.

“Saya percaya dengan mengunjungi berbagai negara dapat memperkaya wawasan, bukan hanya dalam keterampilan, namun juga dapat memberikan warna baru,” ujar Chef Martin.

"Berkeliling dunia, menciptakan makanan yang terinspirasi dari berbagai budaya serta metode memasak dan berbagai rempah-rempah eksotis adalah hal yang membuat saya bersemangat," katanya melalui rilis yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Tak sampai di situ, Chef Martin pun pernah memiliki berbagai pengalaman di beberapa institusi yang telah memenangkan penghargaan hingga acara perjamuan besar yang melayani lebih dari 1.000 tamu di berbagai hotel berbintang lima.

Hidangan andalan Chef Martin yang bisa dinikmati di hotel ini di antaranya Honey Glazed Duck Breast with Fried, Kaiserschmarr with Raisins,Lobster Bisque, hingga Scallop with Beetroof Risotto. (M-4)