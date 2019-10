Eko Roni Janji Maksimal saat Tampil di Istora

Petarung Indonesia Eko Roni Saputra menyatakan ingin bisa tampil maksimal saat menghadapi wakil Filipina Kaji Ebin di ajang One Championship (One) yang bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 25 Oktober mendatang. Kekalahannya di Singapura yang juga menjadi debutnya di One belum lama ini membuatnya ingin bisa bangkit di negara sendiri.

Eko yang lihai bergulat mengatakan dirinya harus lebih fokus saat satu ring dengan Ebin. "Saya juga harus lebih santai dalam laga saya berikutnya agar saya bisa melakukan yang lebih baik," kata Eko dalam keterangan resminya, kemarin.

Berlatih bersama beberapa seniman bela diri terbaik dunia di Evolve MMA di Singapura juga merupakan elemen yang sangat membantu dia untuk mempersiapkan segala halnya sebelum laga nanti.

"Saya berlatih MMA dengan teman-teman di Evolve setiap hari, dan saya sangat bersyukur bisa berlatih dengan beberapa pelatih terbaik dan paling berpengalaman di dunia, dan saya bahkan berteman dengan beberapa juara dunia," kata Eko.

"Berjuang di negara asal adalah kesempatan yang baik untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia," tutup Eko. (RO/R-3)