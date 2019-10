Ajak Lupakan Masa Lalu, Kun Saraswati Rilis Single 'Done'

Kecewa bukan berarti halangan dalam hidup. Namun, dengan pengalaman pahit di masa lalu, kita bisa bangkit dan menjalani masa depan dengan keberanian dan pelajaran penuh makna. Hal itu yang menjadi inspirasi dan pesan yang ingin disampaikan Kun Saraswati dalam single terbarunya, Done.

Sebagai musikus baru di Tanah Air, Kun Saraswati hadir dengan misi dan pesan positif yang ingin ia sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Menurut penelitian, ujarnya, rata-rata orang di Indonesia meluangkan waktu mereka sebanyak minimal tiga jam dalam sehari untuk mendengarkan lagu. Bahkan diyakini bahwa musik mampu mendampingi seseorang untuk melewati masa sedih hingga bahagia dalam hidupnya.

Hal inilah yang diangkat oleh Kun Saraswati untuk menjawab ekspresi pendengar yang resah dengan segala permasalahan hidup yang tak kunjung usai.

Lagu Done ini merupakan karyanya yang sudah ditulis sejak pertengahan tahun 2016 lalu, namun dengan segala persiapannya yang dilakukan, akhirnya di tahun 2019, lagu Done siap dirilis.

Done memiliki irama mendayu dengan lirik berbahasa Inggris. Lirik The sky starts raining, but my heart keeps tracing. The storms are raging, but my heart keeps falling, dan but if we knew, I’m done with you mengisyaratkan motivasi untuk ‘keluar’ dari keterpurukan akan rasa dan pengalaman negatif yang dialami oleh pendengar, sehingga mampu menghadapi hidup dan menjalani masa depan yang lebih baik.

Single ini diproduksi oleh Passion Vibe. Label rekaman yang digawangi oleh Belanegara Abe dan Edo Abraham ini merupakan label yang juga pernah bekerja sama dengan sejumlah penyanyi Tanah Air seperti Rinni Wulandari, Sherina, Heidi, Laki Official, dll.

Tak hanya itu saja, lagu Done dari Kun Saraswati ini juga menggandeng Irvnat (Vocal Director), Alvin Witarsa (Orchestrator), Eko Sulistiyo (Mixing Engineer) dan Steve Corrao (Mastering Engineer).

Lagu ciptaan dari penggemar setia Diana Krall tersebut diluncurkan pada 4 Oktober 2019 dan bisa didengarkan pada beberapa platform online streaming seperti Spotify, Joox, iTunes, Deezer, Google, dan juga melihat video liriknya pada Youtube Kun Saraswati. (RO/M-2)