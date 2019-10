Marketplace Indodax Siap Jadi Unicorn Baru di Indonesia

MARKETPLACE adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Pertama kali marketplace mulai menjadi popular pada 1995. Pada tahun itu, Amazon dan eBay mulai terkenal dan banyak orang yang menggunakannya



Kini Indonesia telah memiliki sejumlah marketplace. Dengan potensi pasar yang menjanjikan, pertumbuhan marketplace masih cukup potensial di Tanah Air. Indodax telah berhasil menjadi perusahaan marketplace aset digital pertama di Indonesia yang memiliki dua jenis sertifikasi ISO sekaligus yaitu 9001: 2015 dan 27001: 2013.



Kedua jenis sertifikasi itu merupakan standar internasional dalam bidang sistem manajemen mutu dan keamanan informasi. Standar sertifikasi ISO sudah diakui di 182 negara di dunia dan dikenal sangat ketat dan sulit untuk didapat.



CTO Indodax, William Sutanto, menyebutkan sebagai marketplace aset digital terbesar di Indonesia, pihaknya selalu terpacu menjadi yang terdepan dalam menerapkan praktik-praktik keprofesionalan terbaik.



"Melalui dua sertifikasi ini, kami bercita-cita selalu konsisten menjadi mitra marketplace terpercaya bagi semua kalangan masyarakat,” ujar dia melalui keterangan resminya di Jakarta, Senin (7/10).



Menurut Erna Damayanty selaku Managing Director PT. BSI Group Indonesia, dari hasil audit tim auditornya menunjukkan PT. Indodax Nasional Indonesia secara efektif memperoleh pengakuan nasional maupun internasional dalam ruang lingkup the management of information security in provision crypto exchange asset services.



CEO Indodax, Oscar Darmawan menjelaskan dua sertifikasi itu juga akan menjadi dokumen yang akan dilampirkan ketika mendaftarkan diri ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).



Oscar juga menargetkan Indodax bisa menjadi startup digital unicorn baru dan ikut aktif membesarkan nama Indonesia di kancah internasional dalam waktu dekat.



Chairman Asosiasi Blockchain Indonesia, Muhammad Deivito Dunggio, mengapresiasi pencapaian Indodax dalam memperoleh dua sertifikasi itu.



"Ini menunjukkan adanya integritas dan rencana besar Indodax. Ini juga bisa membuka kesempatan lebih besar bagi startup lain asal Indonesia yang ingin menggapai tujuan sama,” tutur Deivito. (OL-09)