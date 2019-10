Pangeran Harry Tuntut Tabloid Inggris karena Penyadapan

Pangeran Harry, 35, menuntut dua tabloid Inggris karena dugaan menyadap teleponnya dan mencuri pesan suara dia seperti dilaporkan Pagesix, dikutip Senin, (7/10). Dua tabloid itu ialah The Sun dan Daily Mirror. Keduanya diadukan ke Pengadilan Tinggi, demikian Istana Buckingham mengonfirmasi pada Associated Press.

Namun, pihak istana belum bisa memberi detail lebih lanjut mengingat hal itu belum dipublikasikan. Kabar itu hanya berselang sehari setelah Meghan Markle, istri Harry, menuntut The Mail, pada Minggu (6/10), serta induk perusahaannya Associated Newspapers atas dugaan secara ilegal menerbitkan surat kesedihan yang ia tulis kepada ayahnya tentang hubungannya sedang tak baik.

Grup Newspaper, yang memiliki The Sun, mengetahui adanya tindakan hukum Harry. Sementara, Reach, yang memiliki Daily Mirror, mengatakan pihaknya sadar bahwa proses telah dikeluarkan, tetapi belum menerima pemberitahuan tentang mereka.

Sebelumnya, surat kabar terkemuka Inggris yang juga dimiliki Grup Newspaper, The News of the World, ditutup pada 2011 menyusul skandal peretasan yang diduga juga melibatkan Harry dan kakak lelakinya, Pangeran William. (Ant/H-3)