Power Ranger Merah akan ke Indonesia dalam Rangka Comic Con

PEMERAN Power Ranger Merah dari serial Mighty Morphin Power Ranger, Austin St John, akan datang ke Indonesia pada 12-13 Oktober di Shopee Indonesia Comic Con 2019, di Jakarta Convention Center.

"Setelah menghadirkan pemeran Power Ranger Hijau pada 2017, buat generasi 90an dan pecinta serial Power Ranger, kami akan ajak kembali bernostalgia bersama pemeran Power Ranger Merah Austin St John," kata Andriani Tirtawisata, Project Manager Shopee Indonesia Comic Con, Reed Panorama Exhibitions dalam keterangan resmi, Selasa (8/10).

"Kami juga memastikan kehadiran salah satu cast dari seial TV Marvel Daredevil dan The Punishers Deborah Ann Woll untuk pecinta komik, James Raiz Hendry Prasetya dan Ardian Syaf juga telah memastikan kehadiran mereka di acara kami ini," imbuhnya.

Acara itu juga akan diramaikan oleh para cosplayer yang akan menunjukkan karya mereka. Pengunjung dapat bertemu langsung dengan Larissa Rochefort, Sherly Yukimo, Mayumi Reena, Cxiela hingga Hika x Sayuri.

Pengunjung dapat bertemu langsung dengan cosplayer profesional seperti Enji Night, Yuegene Fay, Twiin Cosplay, dan juga Echow Eko.

Hadir pula Angelic Rose dan Mahanata Cosplay yang bergerak di bidang pembuatan kostum untuk cosplayer.

Pencinta budaya populer, khususnya mainan, dapat mengikuti lokakarya bertajuk 'Get Your Toys, Make Them Alive'. Ada pula bazaar mainan juga lokakarya DJ untuk pemula bagi pencinta anisong alias anime song.

Acara ini pun menghadirkan turnamen game seperti Tekken 7 dan Street Fighter, juga arena bermain aneka gim dari Arcade Games, Trading Card hingga Board Games.

Para komikus juga hadir di Comic Con yang terdiri dari Yi Shan Li, Rian Gonzales, James Raiz, Simone Legno, Hendry Prasetya, Ardian Syaff, Nurfadli Mursiding (Lickpalik), serta Jasmine Hanny Sukartty. (OL-2)