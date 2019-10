Drama Antologi Food Lore akan Tayang di HBO Bulan Depan

SERIAL drama antologi terbaru dari HBO Asia Original, Food Lore akan tayang perdana 3 November 2019 pukul 21.00 WIB di HBO GO dan HBO.

Serial delapan episode berdurasi satu jam ini menggali kondisi sosial dengan kisah yang terinspirasi oleh makanan Asia.

Dimotori pembuat film terkenal asal Singapura Eric Khoo,pengambilan gambar serial ini berlangsung di delapan negara Asia yaitu India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Film-film itu disutradari sejumlah pembuat film terbaik di Asia seperti Erik Matti (Filipina), Phan Dang Di (Vietnam), Billy Christian (Indonesia), Don Aravind (Singapura), Pen-Ek Ratanaruang (Thailand), Takumi Saitoh (Jepang), dan Ho Yuhang (Malaysia).

Seperti halnya masakan rumahan favorit, setiap kisah berbumbu cinta dan dibuat untuk menggugah selera.

Pemirsa akan terbawa dalam petualangan emosional yang penuh gairah, sarat kenangan indah dan sedikit sentuhan Asia. Tiap episode memiliki suara, nada dan narasi berbeda.

Episode mengenai Indonesia akan tayang di episode ketiga pada 17 November.

Episode itu berjudul Maria's Secret Recipe yang berkisah mengenai sosok perempuan misterius, Maria, yang tiba di pesisir sebuah desa kecil di Indonesia yang masih tradisional, untuk membuka warung makan. Keberadaan Maria membuat para lelaki terpesona oleh masakan dan keseksiannya. Hal itu berakibat para isteri menjadi kecewa.

Dalam upaya memuaskan suaminya, Ratih, seorang istri yang kesepian, mendekati Maria untuk mempelajari resep rahasianya.

Episode di Indonesia itu dibitangi oleh Putri Ayudya, Alexandra Gottardo, dan Dian Sidik. (RO/OL-2)