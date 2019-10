Mengusung Album Cross, Winner Siap Tur Ke Asia

GRUP K-POP Winner siap menyapa penggemarnya kembali setelah vakum cukup lama. Mereka telah mempersiapkan album terbaru yang diberi judul Cross. Tanda-tanda mereka kembali ke panggung dengan diluncurkannya album mini mereka pada Mei lalu dengan lagu andalan berjudul Ah Yeah yang menyapu bersih di 8 tangga lagu yang berbeda dan memuncaki iTunes Album Charts di 19 negara berbeda.

Album Cross akan dirilis pada 26-27 Oktober 2019 di KSPO Dome, Seoul. Kemudian dilanjutkan dengan tur keliling di sejumlah negara. Kota-kota yang akan disambangi Winner adalah Taipei, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, dan Singapore. Untuk Jakarta dijadwalkan pada 21 Desember 2019 di Tennis Indoor Senayan.

YG Entertainment yang menaungi Winner membenarkan bahwa kelompok yang beranggotakan Kang Seungyoon, Song Minho, Kim Jinwoo, dan Lee Seunghoon sedang mempersiapkan album baru. Di tengah keterpurukan dialami YG Entertainment, grup ini tetap tidak terusik dengan beragam isu. (Soompi/OL-3)