Petrokimia Gresik Gandeng Pak Ndul Komunikasikan Programmnya

PETROKIMIA Gresik (PG) memiliki banyak program dalam mensosialisasikan aplikasi berbagai produknya, dari mulai produk subsidi hingga produk inovasi. Namun berbagai program tersebut masih perlu dimaksimalkan dalam mengkomunikasikannya.

Hal itu disampaikan oleh Manager Humas PG Muhammad Ihwan, di Madiun, Senin (7/10) terkait ketersediaan stok pupuk bersubsidi dalam mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan pada musim tanam Oktober-Maret (Okmar).

Dalam mengkomunikasikan berbagai produk PG kepada masyakat, kata Ihwan, pihaknya bekerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan Agung Sukoco, atau yang lebih dikenal dengan Pak Ndul, pegiat media sosial di platform youtube (youtuber) yang tinggal di Desa Muneng, Kecamatan Pilangkencong, Kabupaten Madiun.

“Pak Ndul kami anggap memiliki kemampuan berkomunikasi yang unik dan menarik. Dengan teknik komunikasi tesebut, kami berharap agar beliau bisa membantu mensosialisasikan berbagai produk PG, dan bagaimana aplikasi pemupukan berimbang untuk mengoptimalkan hasil panen,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Pada kesempatan yang sama, Pak Ndul yang punya 916 ribu pelanggan di kanal youtubenya, mengatakan, kerja sama dengan PG merupakan sarana bagi dirinya agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, khususnya petani.

Karena dengan ikut terlibat dalam sosialisasi produk dan pemupukan berimbang, bisa membantu petani dalam menambah ilmu pertanian mereka.

“Sehingga Pak Ndul memiliki bahan dalam memberikan edukasi, motivasi dan something yang bermanfaat bagi petani Indonesia. Semoga hal ini bisa menjadi sinergi dari dua potensi, utamanya Petrokimia yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Saat keduanya ditanya kapan materi tersebut akan dieksekusi dan dirilis, keduanya serempak menjawab dengan “as soon as possible". (RO/OL-7)