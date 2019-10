ACP Gelar Ride and Charity

PT Adhi Commuter Properti (ACP), anak usaha PT Adhi Karya Tbk, memiliki orientasi pengembangan kawasan berbasis TOD (transit oriented development). Salah satu misinya yakni mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi publik.

ACP merealisasikan kawasan tersebut melalui LRT City. Baru-baru ini, diperkenalkan Elarte Sports Cafe yang berada di kawasan LRT City MT Haryono-The Premiere MTH.

Berbeda dengan yang lain, Elarte Sports Cafe punya fasilitas berupa bike spa & garage, kebutuhan olahraga, serta Elarte Coffee. Kafe ini menjadi titik berkumpul awal bagi para pesepeda yang mengikuti Ride and Charity pada Sabtu (5/10).

Ride and Charity yang dibuat Adhi Karya, ACP, dan LRT City itu merupakan bentuk dukungan kepada Pemprov DKI untuk Jakarta bebas polusi dan ramah bersepeda. Menjadi pusat dari Ride and Charity, The Premiere MTH ke depan menjadi penunjang utama agar masyarakat menjalankan gaya hidup sehat.

Ride and Charity merupakan kegiatan kolaborasi bersepeda mencoba lajur sepeda yang sudah direncanakan Pemprov DKI Jakarta, ITDP, B2W, dan ACP-LRT City. "Acara ini juga memberikan informasi bahwa pemerintah DKI sedang menggalakkan implementasi jalur-jalur sepeda di Jakarta," ucap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho. (RO/S-3)