Sembilan Fakta Unik TikTok

BARU-baru ini, TikTok merayakan dua tahun keberadaannya di Indonesia. Dikenal sebagai tujuan utama untuk mobile video berdurasi singkat, TikTok telah menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk menuangkan imajinasi dan mengekpresikan kreativitasnya. Inilah beberapa fakta yang mungkin belum diketahui tentang salah satu aplikasi terpopuler di Indonesia, tersedia di Google Play Store dan iOS.

1. #NowTrending: Aplikasi Nomor 1 di App Store

Dalam beberapa minggu terakhir, TikTok menjadi aplikasi hiburan nomor 1 di App Store di Indonesia. Di tahun 2018, TikTok menerima penghargaan dari Google Play sebagai "Aplikasi Paling Menghibur" dan "Aplikasi Terbaik".

2. Tempat untuk video singkat yang penuh arti

Pengguna TikTok dapat menangkap momen apapun yang penting bagi mereka dengan menciptakan video kreatif yang berdurasi antara 15 detik sampai 1 menit, langsung dari smartphone.

3. Habiskan setengah jam dalam sehari di TikTok

Saat menggunakan TikTok, pengguna di Indonesia menghabiskan rata-rata 29 menit untuk tidak hanya menonton tetapi juga menciptakan, menemukan, berbagi video di platform tersebut.

4. Pengguna di Indonesia menyukai video makanan, fashion, dan komedi di TikTok

Meskipun TikTok menawarkan beragam jenis konten, sebagian besar pengguna di Indonesia menyukai konten makanan, fesyen, dan komedi dalam dua tahun terakhir ini.

5. Video terpopuler di TikTok Indonesia

Video paling populer dalam dua tahun terakhir ini menawarkan beragam konten. Video makanan tentang cara membuat Risoles dari Yackikuka menjadi terkenal dengan lebih dari 750,000 likes.

6. #TikTokTune: Disana Menanti Disini Menunggu

Dalam dua tahun terakhir, lagu yang paling populer sebagai lagu latar video di Indonesia adalah "Disana Menanti Disini Menunggu" dari Via Vallen, diikuti oleh "Lagi Syantik" dari Siti Badriah, dan "Girls Like You" dari Maroon 5.

7. Tantangan Tagar terpopuler di Indonesia

Orang Indonesia tidak hanya suka mengikuti tantangan, tapi juga gemar menonton video tantangan tersebut! Tantangan #EkspresiMerdeka, bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mendapatkan 64.9 juta view.

8. Orang Indonesia menyukai filter TikTok

Meskipun ada beberapa orang yang merasa menua itu mengerikan, pengguna di Indonesia sangat penasaran melihat diri mereka 10-20 tahun kemudian, seperti yang terbukti di filter "grown old" yang menjadi filter paling digemari oleh pengguna TikTok di Indonesia.

9. Jejak Penting TikTok di Indonesia

Selain menyediakan platform untuk menciptakan video durasi pendek yang menangkap momen-momen penting, TikTok juga sering berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak lokal lainnya melalui kegiatan online serta offline. Kegiatan paling terkenal yang diselenggarakan oleh TikTok Indonesia adalah TikTok Gala di Jakarta pada tahun 2018.

Tahun ini, TikTok ditunjuk menjadi mitra resmi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk membantu mempromosikan tujuan wisata di seluruh Indonesia. Di bulan Agustus lalu, TikTok juga bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mempromosikan kampanye berjudul #EkspresiMerdeka yang menyorot rasa cinta warga Indonesia kepada negaranya. (M-4)