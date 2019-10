The World Between Us Raih 6 Golden Bell Awards

SERIAL orisinal HBO Asia The World Between Us sukses meraih enam penghargaan di ajang 54th Annual Golden Bell Awards yang digelar di Taiwan.

Diproduksi oleh lembaga Taiwan, Public Television Service (PTS), serta didistribusikan bersama oleh HBO Asia dan Catchplay untuk kawasan di luar Asia, serial drama Taiwan berdurasi satu jam sebanyak sepuluh episode ini berhasil meraih kemenangan untuk kategori Serial Televisi Terbaru, Aktris Terbaik untuk Serial Drama (Alyssa Chia), Aktor Pendukung Terbaik untuk Serial Drama (James Wen), Aktris Pendukung Terbaik untuk Serial Drama (Pets Tseng, Sutradara Terbaik untuk Serial Drama (Lin Chun-Yang), dan Skenario Terbaik untuk Serial Drama (Lu Shih-Yuan).

CEO HBO Asia Jonathan Spink mengatakan, "Kami merasa tersanjung serial HBO Asia Original, The World Between Us, menerima pengakuan bergengsi di ajang Golden Bell Awards. Hal itu semakin menegaskan komitmen kami menghadirkan produksi lokal yang berkualitas dan kisah-kisah Asia yang menarik bagi masyarakat global."

The World Between Us tayang perdana pada Maret tahun ini dan mendapatkan pujian sepanjang penayangannya. Tayangan ini merupakan konten original terbaru dari HBO Asia yang telah tersedia bagi pemirsa di Amerika Serikat (AS).

Drama serial Taiwan dari HBO Asia, The World Between Us merupakan serial berdurasi satu jam sebanyak sepuluh episode, yang menceritakan peristiwa pascapenembakan massal dengan seluruh pihak yang terlibat--sang pembunuh, para korban, keluarga koran, media dan pihak keamanan-- memiliki keterkaitan karena nasib mereka.

Serial ini menampilkan sejumlah pemeran asal Taiwan seperti Alyssa Chia (The Prince of Han Dynasty, The Heaven Sword and Dragon Saber), James Wen (My Queen, My Fierce Wife), dan Wu Kang-Jen (A Touch of Green, Wake Up). (RO/OL-2)