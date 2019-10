HBO Rilis Trailer His Dark Materials

STASIUN televisi HBO akan menayangkan serial orisinal mereka, His Dark Materials pada 5 November mendatang yang waktu penayangannya bersamaan dengan di Amerika Serikat (AS).

Menjelang penayangan itu, HBo merilis trailer serial yang diadaptasi dari trilogi kaya Philip Pullman itu.

Serial ini berkisah tentang Lyra (Dafne Keen), perempuan muda yang tampak biasa namun pemberani dari dunia lain.

Pencariannya terhadap penculikan sang sahabat membuka sebuah rencana jahat yang melibatkan anak-anak yang diculik dan menjadi sebuah upaya untuk memahami suatu fenomena misterius yang disebut Dust.

Pemeran yang terlibat antara lain: Ruth Wilson (pemenang Golden Globe untuk The Affair) sebagai Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda (peraih Tony Award untuk Hamilton) sebagai Lee Scoresby, James McAvoy (nominasi Golden Globe untuk Atonement) sebagai Lord Asriel, Clarke Peters (serial HBO The Wire dan Treme) sebagai The Master of Jordan College, James Cosmo sebagai Farder Coram, dan Anne-Marie Duff sebagai Ma Costa, dengan Will Keen sebagai Father MacPhail dan Ariyon Bakare sebagai Lord Boreal. (RO/OL-2)