David Foster : Kagumi Orang Indonesia yang Cinta Musik

MUSIKUS David Foster, 69, berhasil menghibur sekitar enam ribu penonton Batik Music Festival 2019 yang digelar di Candi Prambanan, Sabtu (5/10) malam. David yang dijuluki Hitman karena karya-karyanya selalu menjadi hit aktif mengajak penonton berinteraksi.

Ketika jeda penampilan penyanyi Nick Zavior usai membawakan lagu Morning dan I Swear, David beranjak meninggalkan pianonya dan berjalan ke ujung panggung. "Lagu apa yang ingin kalian dengar?" tanya David kepada penonton. Salah seorang penonton di panggung festival, Sadhera, menjawab All by Myself. Tidak disangka, David menantang penonton tersebut untuk naik ke atas panggung dan menyanyikan lagu tersebut.

Penonton bernama Sadhera itu diajak naik ke panggung. Ia tidak langsung bernyanyi, tetapi diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri di belakang panggung. Ketika itu, David mengiringi Pia Toscano yang menyanyikan The Power of Love dan I Have Nothing.

David kemudian memanggil Sadhera maju ke dapan untuk menyanyikan All by Myself berduet dengan Pia Toscano. "Aku harap kau bisa bernyanyi," ujar David.

Tak disangka, Sadhera berhasil menyanyikan lagu yang dipopulerkan Celine Dion itu dengan baik. David pun memuji suara Sadhera. "Suara kamu bagus banget," puji David. Sadhera pun mengaku sangat senang diberi kesempatan bernyanyi bersama David Foster.

Penampilan David berhasil membius penonton dengan lagu-lagu hitnya. Ia juga mengajak sang istri, Katharine Mcphee, penyanyi asal Malaysia, Yuna, dan Kenny 'BabyFace' tampil di atas panggung. Sekitar 19 lagu dimainkan malam itu, termasuk beberapa penggalan lagu. Penampilan David Foster malam itu ditutup dengan lagu Bang-Bang.

Tiga mahakarya

Batik Music Festival malam itu berhasil menghadirkan keindahan tiga mahakarya, yaitu Batik, Candi Prambanan, dan Musik. David Foster menilai konsep Batik Music Festival luar biasa. "Fesyen, musik, dan budaya sesuatu yang sangat natural, seperti kakak dan adik," ujarnya.

David yang sudah lebih dari 20 kali ke Indonesia mengaku selalu tertarik untuk kembali berkunjung. "Saya ingat, pertama kali saya datang ke Indonesia pada 1991 bersama Addie MS," tuturnya. Awal tahun ini, David Foster bahkan menggelar konser Hitman: David Foster & Friends di Surabaya dan Surakarta.

Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap musik, ramah, dan tempatnya indah. Ketiga alasan itu yang membuatnya selalu senang kembali ke Indonesia. Hanya saja, kali ini ia mengajak istrinya, Katharine Mcphee, yang baru saja dinikahi pertengahan tahun ini. "Saya baru pertama kali datang ke Indonesia dan Yogyakarta. Saya sangat senang berada di sini," terang Katharine McPhee. Ia pun sangat antusias memakai batik selama pentas.

David Foster dan musisi yang tampil mengenakan batik karya pengrajin batik dari Yogyakarta. Bahkan, para penonton yang memenuhi kompleks Candi Prambanan juga diwajibkan memakai batik.

"Mungkin ini akan menjadi momen pertama yang mana Candi Prambanan akan diserbu ribuan penonton yang menggunakan batik. Ini momen yang membanggakan," timpal Edy Setijono, Direktur Utama taman wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, sehari menjelang Batik Music Festival digelar.