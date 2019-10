Penonton Histeris di Konser Reuni Dewa 19 Bersama Once

TUJUH tahun bersama Dewa 19, serta menghasilkan lima album, sosok Elfonda Mekel atau biasa disapa Once memang telah menorehkan kesan sangat dalam pada fans grup tersebut, maupun pecinta musik Indonesia lainnya.

Dengan karakter suara yang khas, Once mampu membawa nuansa yang berbeda dari Ari Lasso, vokalis Dewa 19 sebelumnya. Nuansa itulah yang akhirnya kembali bisa dinikmati, Jumat (4/10).

Once kembali tampil bersama Dewa 19 dalam konser reuni The Best of Dewa 19 with Once Mekel. Berlangsung di The Kasabanka Hall, Jakarta, konser dibuka dengan lagu Angin.

Lantunan suara Once segera saja disambut histeris penonton yang kemudian ikut larut menyanyikan lagu yang dirilis pada 2002 itu.

"Akhirnya kita ketemu lagi. Ini waktu yang saya rindukan, kami rindukan dan pastinya anda rindukan juga. Kami main di depan anda semua," sapa Once usai menyanyikan 3 lagu secara berurutan. Selain Once, alumni Dewa 19 yang juga ikut dalam reuni adalah drummer ke-4 mereka, Tyo Nugros. Di atas panggung ada pula nama-nama besar lainnya band itu, Andra dan Yuke.

Tak kurang dari 25 lagu dibawakan pada malam itu. Semuanya adalah lagu-lagu terbaik yang diambil dari berbagai album. Beberapa diantaranya adalah lagu yang dirilis 20-an tahu lalu. Ada pula sesi Dul Jaeani yang membawakan lagu Cinta Kau dan Dia.

Konser terus berlanjut dengan lagu-lagu hits lainnya seperti Roman Picisan, Dua Sejoli, Risalah Hati, Cemburu, Kosong, Arjuna, Pupus, Separuh Nafasku, dan Kamulah Satu-Satunya. "Semoga kita ketemu lagi ya," ucap Once sesaat sebelum membawakan lagu Separuh Nafasku di penghujung konser.

Selama konser, pengunjung nampak begitu antusias. Mereka tak henti ikut bernyanyi mengikuti suara Once. Mereka bernyanyi sembari menggoyangkan bagian tubuhnya. Ada yang bergerak seluruh tubuh, sebagian, ataupun hanya kepala saja. Sepertinya hampir tidak ada yang tidak hafal dengan lagu-lagu yang dibawakan malam ini. Tak ketinggalan, gawai gawai berada diangkat untuk mengabadikan momen spesial itu.

Salah seorang pengunjung mengaku jauh datang dari Batang Jawa Tengah untuk menyambangi konser itu. "Dengar kabar dari bulan kemarin. Sudah rencana ke sini sih," terang Muhammad Pria Triatmaja. Pria yang datang bersama isterinya, Laila Khusna, itu mengaku menyukai lagu-lagu Dewa sejak lama. (M-1)