CIX: Bagikan Senyum hingga Momen Haru

GRUP K-Pop Complete in X (CIX) membuat para penggemarnya menjerit pada perjumpaan perdana mereka di Jakarta dalam gelaran acara Press Showcase dan Fan Signing bertajuk Hello, Stranger in Jakarta di Jakarta, Jumat (4/10) malam.

Tak hanya penampilan energik melalui balutan koreografi dan lagu, kelima personel: Jin-young, BX, Seung-hun, Yong-hee, dan Hyunsuk berkali-kali melempar senyum dan lambaian tangan kepada para penggemar yang hadir malam itu.

Berkali-kali mereka menatap arah penggemar dan membalas lambaian tangan mereka. Sesekali kelima personel juga melakukan aegyo (berpose imut).

Saat melihat tingkah para idola rookie itu, tak ada lagi yang bisa dilakukan penggemar selain menjerit dan memanggil para personel CIX kesukaan mereka.

Mereka pun mengaku bahagia karena mendapat sambutan yang luar biasa dari para penggemar bahkan sejak tiba di bandara, Kamis (3/10) malam. "Kami bahagia sekali karena pas sampai Indonesia disambut penggemar dengan antusias yang tinggi. Itu first impression kami ke Indonesia," ujar Bae Jin-young mewakili grupnya.

CIX memulai debut di industri K-Pop melalui mini album HELLO Chapter 1: Hello, Stranger & quot; pada 23 Juli 2019. Mereka mencuri perhatian para penggemar K-Pop karena tiga personelnya mengikuti ajang pencarian bakat di Korea Selatan. (Medcom/H-1)