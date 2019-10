Pesawat Tanpa Awak jadi Pembeda

PESAWAT tanpa awak (drone) tempur CH-4 Rainbow milik TNI Angkatan Udara melayang-layang di langit Taxy Way Echo Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10).

Geraknya meliuk, sesekali disusul F16 melintas di atas menambah semarak Parade dan Defile dalam rangka Peringatan HUT Ke-74 TNI itu. Kehadiran CH-4 itu menjadi pembeda dari perayaan HUT TNI sebelumnya.

“Itu yang spesial pada HUT ke 74 TNI hari ini. Saya kira itu yang paling utama," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10).

Menurutnya, peringatan HUT Ke-74 TNI ini menjadi momen perdana bagi Presiden Joko Widodo menyaksikan atraksi drone yang telah diuji coba dalam latihan gabungan TNI di Situbondo beberapa waktu lalu.

Drone dengan kemampuan jelajah selama 30 jam itu mampu menjalankan operasi pengamatan, pengintaian, perang elektronik, dan penyerangan.

Bahkan, pesawat tanpa awak berjenis MALE (medium altitude long endurance) bisa terbang dengan jangkauan radius of action-nya sampai 1500 hingga 2000 km apabila menggunakan satelit BLOS (beyond line of sight).

Drone tersebut juga dipersenjatai Rudal AR 1 yang dapat ditembakkan dari ketinggian 15 ribu kaki dan mengenai sasaran yang telah ditentukan dalam waktu 25 detik.

Selain drone CH4, TNI juga menampilkan sejumlah alutsista canggih lainnya, termasuk kendaraan-kendaraan tempur yang diproduksi oleh PT Pindad.

Sebanyak 6 806 prajurit TNI mengikuti parade upacara peringatan HUT Ke-74 TNI yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Kecanggihan alutsista milik TNI itu menyedot perhatian masyarakat yang datang menyaksikan langsung di beberapa sudut lokasi acara. TNI memang sengaja menyediakan tempat untuk warga yang ingin melihat parade dan defile perayaatn HUT ke-64 TNI.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja TNI yang terus menjaga kedaulatan republik Indonesia. Pemerintah, kata Jokowi, akan terus komitmen mendukung pengembangan institusi TNI. (OL-4)