Bersiap untuk Emo Night dan Karaoke Pop Melayu di SyncFest 2019

Setelah malam perdana ditutup dengan prima oleh Lord Didi Kempot, hari kedua ini, Synchronize Fest 2019 bakal menghadirkan euforia dari panggung karaoke pop melayu.

Melalui konsep berkaraoke, Synchronize Fest menghadirkan para vokalis pop melayu, seperti Andika eks Kangen Band, dan Ian Kasela dari band Radja. Lagu-lagu mereka terdengar di kancah industri sejak era 2000-an. Membawa mereka ke festival musik tentu jadi eksperimen baru.

Andika, Ian Kasela akan tampil bersama Narpati Awangga atau lebih dikenal dengan Oom Leo, yang juga punya kelompok musik Goodnight Electric dan aktif di organisasi seni ruangrupa. Oom Leo Berkaraoke akan manggung di Dynamic Stage sejak pukul 22:00 WIB.

Selain memberi ruang untuk mengekspresikan 'guilty pleasure' pengunjung melalui lagu-lagu pop melayu, Synchronize Fest juga menangkap ramainya kembali genre emo (emotional music). Beberapa waktu belakangan, beberapa klub di Jakarta bahkan mengusung emo night dengan menghadirkan band-band emo di bar mereka.

Emo night di Synchronize Fest akan terpusat di Gigs Stage, yang digeber dengan pembukaan oleh Majesty pada pukul 18:30 WIB. Lalu disusul dengan penampilan Too Late To Notice, Jakarta Flames, The Side Project, Speak Up, dan Seems Like Yesterday. Sementara itu, band emo yang tampil di luar Gigs Stage pada hari kedua, yakni Alone At Last, bakal mengisi Forest Stage.

Band-band emo ini tidak akan habis pada hari kedua saja. Pada hari penutup gelaran Synchronize, besok Minggu, (6/10) juga akan tampil Killing Me Inside yang bereuni.

Sebelum meninggalkan Gambir JI Expo Kemayoran, pastikan juga kamu menonton aksi duo hip hop asal Yogyakarta NDX AKA yang akan tampil di Dynamic Stage menjelang dini hari, pukul 00:45 WIB. (M-2)