David Foster Meriah Batik Music Festival

PERTUNJUKKAN musik bertajuk Batik Music Festival (BMF) digelar Sabtu (5/10) di kompleks Candi Prambanan. Festival musik ini menyajikan tiga maha karya yakni batik, Candi Prambanan, dan musik.

"Dalam Batik Music Festival masyarakat bisa menyaksikan megahnya kolaborasi dari tiga mahakarya, yaitu batik, Candi Prambanan dan musik yang disuguhkan dalam satu waktu," terang Founder Batik Music Festival & CEO Rajawali Indonesia, Anas Syahrul Alimi

Acara tersebut diberi tajuk Batik Music Festival karena sebagai bentuk apresiasi atas batik yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, atau Karya Agung Warisan Budaya Lisan dan Non Bendawi Manusia.

BMF merupakan sebuah pesta besar yang perlu dirayakan bersama.

"Sebab salah satu warisan budaya nenek moyang Nusantara tersebut masih bisa terjaga dan dilestarikan hingga saat ini. Sampai-sampai mendapat pengakuan dan apresiasi yang sangat tinggi dari kalangan masyarakat dari negara lain," ujarnya.

BMF akan menampilkan dua musisi besar, yaitu David Foster dan Yovie Widianto. David Foster akan tampil bersama Kenny "Babyface" Edmonds, Katharine McPhee, Pia Toscano, Yuna, dan Nick Zavior. Sedangkan Yovie Widianto akan tampil bersama Raisa, Bunga Citra Lestari, Kahitna, Rio Febrian, Marcell, 5 Romeo, dan Arsy Widianto.

Seluruh pihak yang terlibat di dalam festival ini wajib menggunakan batik, mulai dari artis, panitia hingga penonton. Tiket yang terjual hampir 6000 lembar.

David Foster pun mengaku tertarik dengan BMF.

"Fashion, musik, dan budaya sesuatu yang sangat natural, seperti kakak dan adik," kata dia.

Pria yang sudah sekitar 20 kali tampil di Indonesia sejak 1991 pun mengaku selalu senang bisa tampil di Indonesia karena masyarakat Indonesia sangat suka musik, ramah, dan tempatnya indah.

Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Edy Setijono selaku Co Promotor Batik Music Festival menambahkan, BMF tidak hanya menghibur, namun juga mendapat nilai edukasi yang tinggi.

"Mungkin ini akan menjadi momen pertama di mana Candi Prambanan akan diserbu oleh ribuan orang yang menggunakan batik," kata dia.

baca juga: Menangkap Ikan Lebih Banyak Dengan Lampu Pijar

Pada kesempatan itu Dirut Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra siap memberi dukungan terhadap kegiatan yang bertujuan untuk mengharumkan nama Indonesia ke dunia internasional. BMF dinilai akan membuat batik dan Candi Prambanan semakin populer. (OL-3)