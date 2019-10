Menristekdikti Resmikan Politeknik Jakarta Internasional

MENRISTEKDIKTI Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D meresmikan Akademi Pariwisata Jakarta International Hotel School (JIHS) menjadi Politeknik Jakarta Internasional pada saat Seminar Peran Pendidikan Vokasi dalam Menciptakan SDM Indonesia Unggul di Era Revolusi Industri 4.0 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (4/10).

“Setelah 25 tahun perjalanan Akademi Pariwisata Jakarta International Hotel School (JIHS) dalam mencetak SDM unggul di bidang perhotelan dan pariwisata, dengan 2000 alumni tersebar dilebih dari 100 hotel Bintang Lima di Indonesia pada 4 Oktober 2019 berubah bentuk menjadi Politeknik Jakarta Internasional,” jelas Indra S Budianto, perwakilan dari Artha Graha Group.

Indra menerangkan bahwa Politeknik Jakarta Internasional yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Jakarta International Hotels meluncurkan tiga pogram studi unggulan baru sarjana terapan (D4). Tiga program studi tersebut yaitu Manajemen Perhotelan, Analis Keuangan & Keamanan Sistem Informasi.

Selain itu, ada program existing D3 Perhotelan danD1 Extension Perhotelan khusus bagi karyawan di lingkup industri perhotelan & pariwisata.

Progran studi dipilih secara khusus untuk mendukung industri yang dimiliki Artha Graha Group, di antaranya Hotel Borobudur Jakarta dan Discovery Hotel Resort (DHR), PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAGI) serta PT Artha Telekomindo, PT Danatel Pratama, PT Sentra Link Solution, dan lainnya.

Indra menambahkan bahwa peran Kemeristekdikti sangat besar dalam mendukung link and match antara pendidikan vokasi berbentuk Politeknik dan dunia usaha & corporate yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) unggul di era revolusi industri 4.0.

Artha Graha Group siap menjadi mitra Pemerintah untuk mengembangkan peta jalan (road map) pendidikan vokasi yg Demand Driven sehingga mampu menjadi solusi dari persoalan ketenaga kerjaan Indonesia saat ini.

“Kami mengapresiasi kesungguhan pemerintah untuk pembenahan SDM Indonesia dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha yg mau berinvestasi di sektor pendidikan dan menjadikannya sebagai hal baru strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah 2020," papar Indra.

"Mari bersama menjadikan bonus demografi Indonesia menjadi peluang-peluang besar untuk Nusantara berjaya. SDM unggul, masyarakat sehat dan makmur, Indonesia maju”, ujar Indra.

Editha Duarte salah satu penggagas Politeknik Jakarta Internasional dan Education Advisor AG Group menyampaikan dengan terbentuknya Politeknik Jakarta Internasional merupakan cita-cita untuk memiliki SDM Indonesia unggul yang berkualitas dan berkarakter kuat dengan semangat nasionalisme yang tinggi untuk berkarya secara domestik dan membawa nama Indonesia di mancanegara bisa tercapai.

“Leadership through service adalah motto dari JIHS, dan akan tetap menjadi core utama Politeknik Jakarta Internasional dalam mencetak SDM unggul dan berkarakter kebangsaan yang kuat. When strong character-based education & industry is a united synergy, sky is the limit,” pungkas Editha. (OL-09)