Raisa Rilis Single Baru

PENYANYI Raisa, 29, berencana memberikan bocoran mengenai single terbarunya ketika manggung di acara Synchronize Festival 2019 yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.

"Di Synchronize nanti aku ingin mengajak semua penonton nyanyi dan seru-seruan bareng aku, we're gonna have so much fun!" jelas Raisa dalam keterangan pers, Kamis, (3/10).

Setelah melahirkan putrinya Zalina Raine wyllie pada Februari 2019, Raisa vakum cukup lama dari dunia musik. Istri presenter Hamish Daud itu aktif di dunia tarik suara dengan meluncurkan single Kembali yang dibuat bersama Mikha Angelo dari The Overtunes pada 10 Juli 2019.

Penampilan perempuan kelahiran 6 Juni 1990 di Synchronize Festival 2019 yang multigenre itu merupakan yang kali pertama. Pelantun Mantan Terindah ini rencananya akan tampil pada hari pertama Synchronize Festival, hari ini di Dynamic Stage pukul 18.30 WIB.

Selain Raisa, hari pertama Synchronize Festival 2019 juga akan menghadirkan Didi Kempot, Glenn Fredly, Barasuara, Burgerkill, Kunto Aji, Tony Q Rastafara, hingga Jamrud. (Medcom.id/H-3)