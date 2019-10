Billie Eilish Tak Mengira Lagunya akan Populer

PENYANYI muda yang tengah naik daun, Billie Eilish, tak menyangka dua lagunya Bad Guy dan When The Party's Over bakal digandrungi masyarakat. Dia justru menganggap orang akan membenci lagu tersebut.

"Saya tidak tahu mengapa lagu itu menjadi hit. Saya tidak tahu apa yang orang inginkan," kata Eilish, mengutip NME.

Lagu-lagu Eilish membuatnya meraih ketenaran pada usia teramat muda. "Karena itu terjadi ketika saya berusia 13 tahun. Ada bagian dari diri saya yang merasa saya rindu menjadi seorang remaja 'normal'," ujarnya.

Namun, di sisi lain, Eilish bersyukur dengan apa yang dia raih. Ketenaran masa muda membuatnya lebih matang menjalani hidup sebagai pesohor. "Saya semakin bersyukur hal itu terjadi semuda itu. Jika itu terjadi kemudian, mungkin saya akan melakukan hal-hal yang tidak berguna dan sembrono," tandasnya.

Karier Elish dimulai saat lagu Ocean Eyes yang ditulis sang kakak Finneas O'Connel bertengger di platform SoundCloud pada 2015. Kemudian, albumnya yang berjudul When We All Fall Asleep, Where Do We Go? telah membuatnya berhasil masuk chart Billboard. Lagu Bad Guy berada di tangga lagu Billboard Hot 100 selama 17 minggu berturut-turut. (Medcom.id/H-3)