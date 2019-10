Alvin-Avila Bahar Ramaikan Brio Saturday Night Seri Surabaya

PEMBALAP Honda Racing, Alvin Bahar dan putranya Avila Bahar yang baru saja menjuarai kelas paling bergengsi ITCR Max di kejurnas balap mobil ISSOM Night Race 2 pekan lalu, dijadwalkan akan tampil pada gelaran Brio Saturday Night seri 3 di Parkir Timur Plaza Surabaya, Sabtu (5/10) malam.

Uniknya pembalap ayah-anak ini bukan tampil sebagai peserta, tapi pengisi acara pembuka dengan berduet melakukan atraksi synchronized manuver.

Itu pun bukan kali pertama bagi Alvin dan Avila melakukan aksi tersebut karena mereka juga melakukan aksi ini pada event sebelumnya yaitu saat penyelenggaraan seri 1 di Aquatic Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan seri 2 di Gedung Sate Bandung.

Menariknya dari aksi mereka nanti, Alvin akan menggunakan Honda Brio bertransmisi otomatis sementara Avila dengan Honda Brio bertransmisi manual yang merupakan kendaraan resmi Kejurnas Gymkhana U23 pada event di Sabtu siang harinya.

Seakan perbedaan spesifikasi tersebut sama sekali tidak menghalangi atraksi yang mereka lakukan, saat ditanya pun Alvin mengkonfirmasi hal tersebut.

Alvin mengatakan, mobil bertransmisi otomatis saat ini sudah sangat berbeda dengan pendahulunya yang dikenal lambat dan boros.

Honda Brio, lanjut Alvin, dikenal sebagai mobil paling bertenaga dikelasnya dan sangat lincah untuk bermanuver. Hal tersebut membuktikan Brio sebagai satu-satunya mobil yang dapat melakukan atraksi tersebut dengan kondisi apa adanya tanpa modifikasi apapun.

"Jadi saya juga ingin mengajak bagi para seluruh pemilik Honda All New Brio di Surabaya dan sekitarnya untuk hadir bahkan jangan ragu berpartisipasi, karena cukup dengan kondisi harian pun berkesempatan untuk juara. Kelasnya bukan hanya adu cepat break the limit, tapi juga ada kelas breket waktu 22 detik sampai dengan 30 detik. Bahkan ada kelas wanita juga,” kata Alvin dalam keterangan tertulis.

Alvin dan putranya akan kembali tambil pada Kejurnas ISSOM putaran 5 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, pekan depan.

"Bisa jadi ini sekaligus jadi penambah spirit jelang tampil di ISSOM Sentul Sirkuit pekan depan," tambah Avila, pelajar SMA Bhakti Mulya Jakarta. (RO/OL-7)