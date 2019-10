Brio Saturday Night Challenge Hadir di Surabaya

SETELAH digelar di Jakarta dan Bandung, babak ketiga Brio Saturday Night Challenge akan hadir di Parkir Timur Plaza Surabaya, pada Sabtu (5/10). Seperti pada seri terdahulu, kompetisi slalom ini diikuti oleh pemilik All New Honda Brio dengan langsung membawa mobil mereka dan mendaftar di lokasi tanpa dipungut biaya.

Pada ajang Brio Saturday Night Challenge, para peserta ditantang melintasi track dan melakukan manuver melewati berbagai rintangan dengan menggunakan Honda Brio miliknya sendiri. Penentuan juara ajang ini menggunakan format bracket time yang terdiri dari lima kelas, yaitu kelas 'Break The Limit', khusus untuk peserta dengan catatan waktu di bawah 21,999 detik, kelas 22 detik, 24 detik, 26 detik dan 28 detik.

Peserta yang mampu mencatat waktu tercepat dikelasnya akan menjadi juara dengan total hadiah mencapai Rp50 juta. Tedapat pula empat kategori spesial berhadiah masing-masing Rp2 juta, yakni Stylish Finish untuk peserta yang mampu finish dengan parkir memutar dan keempat ban masuk tanpa mengenai cone, kategori Babe Driver untuk pengemudi wanita dengan catatan waktu terbaik, kategori Accuracy untuk pengemudi dengan waktu yang sama atau paling mendekati target waktu dari bracketnya dan kategori Consistency untuk pengemudi saat Heat 1 dan Heat 2 mempunyai waktu tempuh yang serupa atau hanya berbeda sedikit.

Pada seri sebelumnya, dua peserta berhasil mencatat waktu slalom terbaik di kota masing-masing. Pada gelaran pertama di Jakarta, Rinaldo SA keluar sebagai juara dengan catatan waktu 20,188 detik. Sedangkan pada seri kedua yang digelar di Bandung, Abghi Rezandi berhasil memecahkan rekor sebagai pembalap slalom tercepat dengan catatan waktu 10,614 detik.

Yusak Billy selaku Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor mengatakan, "Kedua seri pertama Brio Saturday Night Challenge yang telah kami gelar di Jakarta dan Bandung telah disambut dengan antusias oleh para penggemar slalom, baik yang pemula maupun profesional. Didukung dengan performa All New Honda Brio, para peserta juga mampu mencatatkan waktu yang sangat baik di masing-masing seri. Kami juga yakin bahwa seri di Surabaya ini akan memberikan keseruan bagi para pecinta slalom dan masyarakat Surabaya."

Selain menampilkan kompetisi slalom sebagai acara utamanya, seri ketiga Brio Saturday Night Challenge juga dimeriahkan oleh hiburan musik, food truck dan kompetisi foto BSNC berhadiah voucher belanja senilai Rp 200.000,- untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Setelah seri ini, babak final BSNC akan digelar di Jakarta pada bulan Desember mendatang. (S-1)