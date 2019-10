Syaharani Tampil Memukau di The Papandayan Jazz Festival 2019

ALUNAN nada yang menyatu dengan suara merdu khas Syaharani menghipnosis sekitar 500-an penonton yang memadati ball room The Papandayan Hotel, Bandung, tadi malam. Keseruan suasana The Papandayan Jazz Festival 2019 itu turut diperindah kilauan lampu di panggung utama.

Syaharani menjadi salah satu penyanyi paling ditunggu pada pembukaan The Papandayan Jazz Festival 2019 yang digelar di Hotel Papandayan, Bandung, 3-5 Oktober. Musikus papan atas Tanah Air itu tampil memukau dengan membawakan tiga lagu. Ia mengawali penampilannya dengan lagu lawas What a Wonderfull World. Sontak penonton pun ingin mengabadikannya dengan telepon seluler mereka. Selain Syaharani, turut memeriahkan Glen Fredly, Salamande Big Band, Sanne Rambags, Berry Likumahua, Nona Ria, Nadine Trio, AgisKania, JOC, dan New Friend n Six Soul.

Pergelaran hari kedua yang berlangsung malam ini (Jumat, 4/10) akan menghadirkan beberapa artis lainnya, seperti Tulus, Krakatau, Nikki Manuputi, Venche Music School, Harra Project, dan Grace Sahertian. Pada hari terakhir akan ditampilkan Maliq & d'Essentials, Dwiki Dharmawan, Ballawan and friends, DKSB, d'Cinnamons, dan Blue Ocean Project.

Acara itu juga dihadiri Executive Vice President Media Group, Moh Mirdal Akib, dan Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Usman Kansong.Mirdal berharap The Papandayan Jazz Festival menjadi agenda musik tahunan. Tidak hanya nasional, tetapi juga internasional.

"Kita menyuguhkan 72 band lokal, nasional, internasional. Harapan kami bisa terus membesar," katanya.

Salah satu cara untuk mencapainya, lanjutnya, yakni melalui The Papandayan Jazz Festival Goes to Campus yang akan digelar setiap tiga bulan sekali di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Saat ini pun, menurutnya, sambutan warga Bandung sudah sangat baik.Hal itu terbukti dengan habisnya tiket yang disediakan sejak tiga hari sebelum Papandayan Jazz digelar. (BY/X-7)