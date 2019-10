PPM kembali Gelar Business Case Competition

PPM School of Management kembali menyelenggarakan Business Case Competition 2019 yang bertajuk Make Over Channeling for The Next Generation Customer. Ajang kompetisi mahasiswa dalam menganalisis berbagai permasalahan sebuah industri tersebut rutin dilakukan setiap tahun yang selanjutnya menghasilkan berbagai ide dan solusi segar bagi perkembangan industri.

Vice Dean of Non Academic PPM School of Management Ciu Heny Meiria mengatakan kompetisi ini bertujuan memberi kontribusi kepada industri nasional sekaligus menjawab tantangan bisnis yang semakin ketat dengan berbagai ide dan solusi generasi milenial.

"Tujuannya kami ingin memberikan kontribusi kepada perusahaan nasional dengan suatu ide bagaimana memecahkan permasalahan di perusahaan sekaligus menjawab tantangan saat ini dengan berbagai ide segar dari generasi milenial," terangnya.

Business Case Competition kali ini merupakan gelaran kesepuluh yang diikuti lebih dari seratus peserta dari tim (tiga orang) perwakilan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kompetisi berlangsung dua hari (2-3 Oktober) dan setiap peserta wajib memaparkan ide dan solusi inovatif serta bisa langsung diimplementasikan oleh industri.(Sru/H-1)