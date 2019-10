SMA Negeri 8 Jakarta Gelar Education Fair 2019

SMAN 8 Jakarta menggelar kegiatan Education Fair 2019. Kegiatan bertema Rajawali Emas Goes to Industry 4.0 itu berlangsung di Jalan Taman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan Rabu (2/10).

Kegiatan itu disebut merupakan salah satu agenda rutin tahunan hasil kerja sama antara pihak Komite Orangtua Murid dan pihak sekolah. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta, Sri Sariwarni, menyatakan kegiatan Education Fair 2019 merupakan hasil dari inisiatif orangtua murid.

"Tujuannya adalah untuk membantu murid-murid SMAN 8 mencari perguruan tinggi sesuai minat mereka. Oleh karena itu, sekolah sangat mendukung kegiatan ini," kata Sri melalui siaran pers, Kamis (3/10).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Heri Budi Prasetya menambahkan, kegiatan tersebut diikuti oleh 321 siswa kelas XII dan 335 orangtua murid. Dalam kesempatan itu hadir delegasi dari 9 perguruan tinggi negeri, antara lain IPB, ITS, UNAIR, UI, UNDIP, UGM, Universitas Brawijaya, dan Universitas Negeri Sebelas Maret.

Selain itu, tambah Budi Prasetya, hadir pula enam delegasi dari perguruan tinggi luar negeri seperti, Ritsumeikan Asia Pasific University (APU), Campus Spain, Jakarta International College-Monash University, Kyoto University, La Salle College of the Arts, National University of Singapore (NUS).

Lima perguruan tinggi swasta dari dalam negeri pun ikut menyemarakkan acara tersebut, yakni Binus International University, Binus University, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Prasetiya Mulya. “Acara Edu Fair 2019 ini juga dihadiri lima lembaga pendidikan Aspectama International Student Advisor, BTA Group, USA Education, IDP Education dan SUN Education,” tutur Ketua Panitia Education Fair 2019, Retno Handayani.

Education Fair 2019, menurut Retno, dibuat sebaik mungkin sehingga peserta yang hadir baik dari siswa maupun orangtua murid tidak merasa bosan, karena dikemas kental dengan sentuhan milenial. Adapun Ketua Komite SMAN 8 Jakarta Junito Ahmad Haryono mengatakan, “Rangkaian kegiatan Edufair sangat bermanfaat bagi siswa dan orangtua dalam menentukan pemilihan universitas dan fakultas yang diminati.” (RO/X-6)