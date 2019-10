Deddy Corbuzier Naik Mobil Bebas Ganjil-Genap

PRESENTER Deddy Corbuzier mengatakan siap menikmati berkendara tanpa terkena aturan ganjil-genap di Jakarta. Pasalnya, ia baru saja membeli mobil listrik Tesla Model 3 yang baru dimiliki segelintir orang di Indonesia.

"The first #teslamodel3 midnight silver in Indonesia finally arrived!!," ujar Deddy dalam unggahan akun instagramnya. Ia mengungkapkan kegembiraanya karena mobil pesanannya telah tiba.

Pria yang bernama lengkap Andreas Deodatus Deddy Cahyadi Sunjoyo itu, menceritakan pengalaman saat berada di dalam kabin dan mengendarai Tesla Model 3 yang baru saja ia beli yang memiliki fitur autopilot.

"Rasanya kaya nyetir smartphone. Also the first car yang enggak kena ganjil-genap," tulis Deddy. Seperti diketahui, mobil listrik memang menjadi salah satu dari 12 kategori kendaraan yang bebas dari peraturan ganjil-genap di sebagian ruas jalan ibu kota Jakarta.

Pabrikan mobil listrik Amerika Serikat Tesla mengeluarkan Model 3 dalam tiga varian, yakni Standard Range Plus, Long Range dan Perforamnce. Tesla memiliki fitur yang canggih dan kekinian dengan hadirnya autopilot, autopark, adaptive cruise control dan Auto Lane Change hingga fitur kamera 360 derajat. (Ant/H-3)