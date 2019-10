Andrea Hirata Angkat Film Adaptasi Novel

NOVELIS Andrea Hirata tidak hanya ingin fokus menulis novel. Tahun ini, ia meluncurkan dua novel terbarunya sekaligus diangkat menjadi sebuah film layar lebar. "Saya sedang mengembangkan skrip untuk film. Jadi, bulan depan ada dua novel baru, filmnya dikembangkan dari novel itu," ujar Andrea di Palembang, Senin (30/9).

Andrea enggan menyebut judul dari dua novelnya tersebut. Meski demikian, ia mengaku tidak ingin pindah profesi. Ia hanya ingin karyanya bisa ditayangkan melalui media lain selain novel."Saya bukan produser filmnya, saya hanya script director," terangnya.

Andrea menjelaskan, dia akan membuat gebrakan baru, yakni menghentikan penerbitan novel-novel karyanya dan menarik semua karyanya, kecuali Orang-Orang Biasa.

"Saya ingin menerbitkan versi baru atau original story.Sebenarnya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan Edensor itu satu novel, judulnya Sang Pemimpi. Sama halnya dengan Maryamah Karpov, Padang Bulan, Cinta Dalam Gelas pun sebenarnya satu novel berjudul Buku Besar Peminum Kopi. Jadi, penerbitan novel ini akan dihentikan, diganti dengan penerbitan Sang Pemimpi dan Buku Besar Peminum Kopi," imbuhnya.(DW/H-3)