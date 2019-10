Menikmati Kenyamanan Lima Kendaraan Hybrid Toyota

NYARIS senyap, itu yang terasa ketika menikmati perjalanan menggunakan lima kendaraan Toyota model hybrid secara bergantian. Model hybrid merupakan kendaraan yang digerakkan dengan sumber tenaga listrik yang dipadukan dengan bahan bakar konvensional.

Lima kendaraan tersebut ialah Alphard Hybrid, Camry Hybrid, C-HR, Corolla Altis Hybrid, dan Prius HEV.

Para wartawan secara bergantian mengemudi dan menumpangi kelima kendaraan tersebut dengan menempuh jarak sekitar 100 kilometer (km) dari Jakarta melaju ke kawasan Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/10).

Media Indonesia berkesempatan mengemudi Prius HEV saat rombongan jurnalis mengarah turun dari Cisarua ke Bogor. Mengendarai Prius yang sangat dikenal dengan mobil listriknya, tidak butuh lama mengenal pengoperasian fitur-fitur yang ada. Sejumlah pengoperasian fitur untuk berkendara dapat dilihat dengan kasatmata di bagian kanan bawah dash board.

Pengemudi tinggal memilih berkendara menggunakan penggerak listrik atau bahan bakar konvensional. Pada kesempatan tersebut, Media Indonesia disarankan memilih dengan penggerak tenaga listrik.

Ketika mengemudi, pengoperasian kendaraan ini tidak sulit, nyaris hampir sama dengan mengemudi mobil matik lainnya. Kendaraan pun melaju dengan suara mesin nyaris senyap.

Vice President PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, pada kesempatan tersebut menjelaskan keuntungan penggunaan kendaraan dengan penggerak tenaga listrik dan bahan bakar konvensional. "Dengan menggunakan listrik tingkat efisiensi berkendaraan cukup tinggi, bisa 29 km per liter," ujar Henry.

Ia mengungkapkan efisiensi didapat karena perpaduan penggunaan tenaga listrik dan bahan bakar konvensional.

Pada 2025, pemerintah Indonesia akan mewajibkan para agen pemegang merek untuk memasarkan 20% dari total mobil yang dijual ialah mobil listrik.

Henry Tanoto mengaku hasil survei internal sekitar 60% masyarakat Indonesia sudah mengetahui akan pentingnya mobil listrik, tetapi pemahaman tentang mobil listrik di kalangan masyarakat masih sangat rendah, yakni 15%. "Karena itu, kita masih butuh sosialisasi terus-menerus tentang mobil listrik," ujar Henry.

Diakuinya, permasalahan dengan penggerak listrik saat ini ialah di harga. Contohnya, Toyota Camry Hybrid saat ini dibanderol Rp809.400.000 (on the road Jakarta), selisih lebih dari Rp150 juta jika dibandingkan dengan varian di bawahnya yang bermesin konvensional, yakni Toyota Camry 2.5 V, senilai Rp649.450.000.

Sementara itu, All New Toyota Corolla Altis Hybrid Rp566.300.000, selisih sekitar Rp70 juta jika dibandingkan dengan All New Toyota Corolla Altis V yang dibanderol Rp489.300.000. (Ria/S-2)