Marriot Hotel Grup Surabaya Gelar 'Run to Give' Charity Run VI

Marriott Hotel Grup Surabaya menyelenggarakan acara amal 'Run to Give' tahunan keenam pada 22 September 2019. JW Marriott Surabaya bersama Grup Hotel Marriott Surabaya bergabung dengan Hotel Marriott International lainnya di seluruh Indonesia dan 23 negara di Asia Pasifik secara bersamaan untuk inisiatif penggalangan dana ini.

Sejak acara tersebut diresmikan pada 2014, 'Run to Give' telah menjadi bagian integral dari tradisi perusahaan dalam menumbuhkan lingkungan yang mengutamakan karyawan dan mendorong orang-orang untuk peduli pada komunitas sekitar.



“Kegiatan amal tahunan adalah kegiatan utama dari program perusahaan kami, Take Care - yaitu untuk memberdayakan karyawan untuk menghidupkan budaya kita. Melalui program ini, kami mendorong rekan kami untuk menjaga kesehatan fisik mereka, sambil memberi mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas yang menghormati, berbagi kebaikan, dan berkontribusi pada dunia yang lebih berbelas kasih,” kata Chief Human Resources Officer Marriott International Asia Pacific, Regan Taikitsadaporn.



Tahun ini, JW Marriott Surabaya, Sheraton-Four Points by Sheraton, Fairfield by Marriott, Pakuwon Golf Family Club, dan The Westin–Four Points, berkumpul di depan Imperial Ballroom untuk mengumpulkan dana bagi Indonesia For Refugee yang berfokus dalam membantu para pengungsi memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk membantu mereka memiliki kehidupan yang bermakna di Indonesia. Acara ini berharap untuk mengumpulkan lebih dari 1.200 rekan Marriott, afiliasi dan atlet.

Influencer Lokal seperti Margenie Winarti, Jade Hartono, Tya Mihoo, dan komunitas pelari Surabaya seperti Iso-Mlayu, RIOT, DiPeksoMlayu, Kendos, Smart Run Community, Training Zone Community juga ikut berlari menyemarakkan acara ini.



“Ada kategori baru di tahun ini. Kategori Kid Dash yang tentu nya akan jauh lebih menarik dan menyenangkan!” kata Mona Cella, salah seorang panitia Run To Give 2019.

Run To Give 2019 dibagi menjadi dua kategori yakni 5km untuk umum dan 1km untuk anak-anak. Rute ini bertujuan untuk menawarkan kepada peserta perspektif berbeda dari komunitas lokal tempat mereka tinggal dan bekerja.



Tahun lalu, 'Run to Give' berlangsung di 109 lokasi di seluruh Asia Pasifik, yang melibatkan lebih dari 10.500 rekanan dari 546 properti dengan hampir 36.700 pelari berpartisipasi dan berhasil mengumpulkan lebih dari US$400.000 pendukung mitra nirlaba, badan amal lokal terpilih di seluruh Asia Pasifik juga sebagai kontribusi terhadap upaya bantuan bencana Marriott.

Dengan jejak hotel yang tumbuh didukung oleh kekuatan rekan-rekannya, Marriott International bertujuan untuk terus menciptakan dampak positif abadi pada komunitas lokal yang dilayaninya, dipandu oleh platform dampak sosial dan keberlanjutannya, 'Melayani 360: Melakukan yang Baik di Segala Arah'. (RO/OL-10)