Media Indonesia dan Metro TV Juarai APWI 2019

DENGAN tulisan berjudul Jelajah Hutan Anggrek nan Kekinian, wartawan Media Indonesia Briyanbodo Hendro Kusumo meraih predikat Juara 2 Anugerah Pewarta Pariwisara Indonesia (APWI) 2019 kategori media cetak surat kabar.

Tulisan tersebut terbit di rubrik Travelista Media Indonesia edisi 7 Juli 2019.

Sementara itu, program Journey dari Metro TV, episode I Love Jakarta, juga mendapat predikat Juara 2 APWI 2019 di kategori media televisi. Penerimaan penghargaan diwakili produser Journey, Edy Prasetyo.

APWI 2019 ialah acara tahunan yang dihelat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai apresiasi terhadap dedikasi para jurnalis dalam memberitakan sektor pariwisata Tanah Air. APWI 2019 merupakan kali ke-16.

Tahun ini, seiring tren yang berlangsung, Kemenpar menggelar APWI dengan tema millenial tourism. Sejak pendaftaran APWI dibuka pada Maret 2019, tercatat 429 karya masuk untuk berkompetisi. Dari jumlah itu, 40 karya berupa artikel media cetak koran, dan 73 tayangan televisi.

Baca juga: Wartawan Senior Aristides Katoppo Tutup Usia

Adapun enam kategori yang dilombakan ialah blog, media online, media cetak koran, media cetak majalah, media televisi, dan destinasi super prioritas. Sementara itu, dewan juri terdiri dari elemen Kemenpar, dan beberapa pihak ketiga seperti platform digital tiket.com dan Good News From Indonesia.

Lebih lanjut, pemenang penghargaan utama, best of the best untuk APWI 2019 ialah GTV lewat program Travel Addict episode Surga Cantik dari Indonesia Timur. Untuk itu, mereka diganjar dengan hadiah senilai Rp150 juta.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan APWI tahun depan akan mengangkat tema tourism 4.0.

"Paling sederhana rumusannya ialah digital dan milenial. Gabungan tema 2018 dan 2019. Total hadiah tahun depan Rp1 miliar dengan best of the best Rp250 juta," tuturnya.(OL-5)