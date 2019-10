Demo Buruh Depan Istana, Ini Rute Trans-Jakarta yang Berubah

IMBAS penutupan jalur setelah jalan Harmoni menuju Balai Kota, pihak PT Transjakarta menjelaskan ada rute yang tidak dilewati bus tersebut. Penutupan di sejumlah rute bus karena ada demo buruh di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, siang ini.

"Imbas penutupan jalur setelah jalan Harmoni menuju Balai Kota pada pukul 11.20 WIB, ada halte dan bus yang tidak dilalui seperti yang ke arah Balai kota tepatnya di Halte Monas dan Halte Balai Kota," ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Nadia Diposanjoyo dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (2/10).

Jalur Trans-Jakarta lainnya yang tidak dilalui seperti yang ke arah PIK, yakni di bus stop Balai kota, bus stop Perpustakaan Nasional dan Halte Monas.

Selain itu jalur Trans-Jakarta lain yang mengalami pengalihan rute ialah

KORIDOR 1 :

Arah Kota : Blok M - Sarinah - TL Sarinah keluar jalur - TL Bank Indonesia belok kiri - Jl.Kebon Sirih - Hotel Milenium belok kiri - Jl.Fachrudin - Jati Baru lurus - Jl.Cideng Barat - TL Tarakan belok kanan - Halte Petojo - TL Harmoni belok kiri - Harmoni - Kota

Arah Blok M : Kota - Harmoni - TL Harmoni belok kanan - Halte Petojo keluar jalur - TL Tarakan belok kiri - Jl.Cideng Timur - Jl.Jati Baru - Hotel Tugu Asri -TL Hotel Milenium lurus - Jl.Kebon Sirih - TL Bank Indonesia belok kanan - Halte Sarinah - Blok M

Arah Harmoni

Bunsen-Menara Thamrin-TL Bank Indonesia Belok Kiri-Via Jl.Kebon Sirih-TL Hotel Milenium Belok Kiri-Simpang Blok A belok Kanan via Jl.M.Fachrudin-Jati Baru Lurus-Jl.Cideng Barat-TL Tarakan Belok Kanan-TL Harmoni belok kanan-Harmoni

Arah Bundaran Senayan

Harmoni-TL Lion Air Belok Kiri via Jl.Hasyim Ashari-TL Holland Bakery Belok Kiri via Jl.Cideng Timur-TL Tarakan Lurus-Kolong FO Jatibaru Belok Kiri Via Jl.Jati Baru Raya-TL Milenium Lurus Jl.Kebon Sirih-TL Bank Indonesia Belok Kanan-Bus Stop Wisma Mandiri-Bunsen

Koridor 2 : Pulogadung-Harmoni dari arah Harmoni : Harmoni - Belok Kiri - Pecenongan - Juanda - Kwitang

Koridor 2A : Kalideres - Pulogadung dari Arah Kalideres : Harmoni- Belok Kiri - Pecenongan - Juanda - Kwitang

Koridor 2D : Rawa Buaya - ASMI dari arah Rawa Buaya : Harmoni - Belok Kiri - Pecenongan - Juanda - Kwitang

Rute 9B : Pinang Ranti - Kota sementara tidak melayani pelanggan terkait adanya massa disekitar Gedung DPR/MPR.(OL-5)