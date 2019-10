Telkom Raih 2 Penghargaan Golden World Award IPRA 2019

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menjadi pemenang di ajang penghargaan internasional IPRA Golden World Award (GWA) 2019 yang berlangsung di Yerevan, Armenia (27/9).

Telkom berhasil meraih dua penghargaan yakni di kategori Crisis Management In House dan kategori Sponsorship In House dengan judul “Leverage Corporate Reputation Through Asian Games”.

Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, “Penghargaan ini menjadi salah satu pencapaian besar sekaligus pengakuan internasional bagi Telkom khususnya dalam aktivitas komunikasi."

"Ini juga menjadi kalibrasi kinerja bagi perusahaan dalam mengelola kampanye komunikasi dan bagaimana menjalankan komunikasi perusahaan di saat krisis,” tutur Arif Prabowo

Golden World Award (GWA) merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan sejak tahun 1990 oleh International Public Relation Association (IPRA), sebuah organisasi global yang beranggotakan seluruh profesional PR di seluruh dunia.

IPRA sendiri merupakan organisasi non profit yang telah diakui PBB melalui UNESCO. Ajang GWA diikuti oleh berbagai organisasi profesional yang telah melaksanakan kampanye komunikasi di masing-masing industrinya, seperti perusahaan komunikasi atau agency, korporasi, dan pemerintah.

Para peserta yang mengikuti ajang ini dinilai dewan juri yang terdiri dari kalangan akademisi dan profesional di bidang komunikasi dari mancanegara. Setidaknya ada 89 program komunikasi dianugerahi penghargaan ini, yang memberikan gambaran bagaimana peran komunikasi maupun public relations dalam mendukung perusahaan untuk bertransformasi dan berkembang serta meningkatkan reputasi perusahaan.

Lebih lanjut Arif menambahkan bahwa penghargaan tersebut diperuntukkan kepada seluruh karyawan TelkomGroup yang berdedikasi di saat penanganan krisis serta segenap karyawan yang telah menyediakan infrastruktur telekomunikasi kelas dunia di ajang internasional Asian Games 2018.

“Ini menjadi bukti kolaborasi yang baik seluruh insan TelkomGroup sehingga mampu mencapai prestasi di level global. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi TelkomGroup untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya untuk menjadi yang terbaik di masa yang akan datang,” tutup Arif. (OL-09)