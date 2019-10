The 1975 Ajak Penonton Jakarta Jaga Lingkungan

BAND asal Manchester, The 1975, tampil enerjik di panggung Helipad Parking Ground, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu, (29/9). Penampilan The 1975 dimulai sekitar pukul 20.45 WIB, setelah band asal Indonesia, Barasuara, tampil sebagai band pembuka.

Masuk panggung tanpa basa-basi, The 1975 langsung membawakkan lagu berjudul The 1945, lalu dilanjutkan dengan singel teranyar, People. Penonton ramai bernyanyi mengikuti permainan musik yang dilakukan Matthew Healy (vokal), Adam Hann (gitar), Ross MacDonald (bass), dan George Daniel (drum).

"Kami sudah menyiapkan album baru yang akan rilis dalam waktu dekat. Jadi, mungkin kami akan mampir lagi ke Jakarta," kata vokalis Matthew Healy. Di tengah pertunjukkan, sang vokalis, Healy, meminta penonton berdiam diri sejenak.

Dia ingin para pengemar menyaksikan sebuah videotron hasil kolaborasi The 1975 dengan aktivis lingkungan, Greta Thunberg. Video itu menampilkan gambar perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di bumi dengan narasi mengajak manusia bertindak bersama mengatasi perubahan iklim. "Kita dapat menciptakan transformasi yang akan melindungi kondisi kehidupan generasi mendatang, atau kita memilih tidak peduli. It's time to rebel," tutup video itu.