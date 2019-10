BTN Digitalisasi Proses Pengelolaan SDM

PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) melakukan digitalisasi terhadap seluruh proses pengelolaan sumber daya manusia (SDM) atau human capital. Hal itu dilakukan seiring transformasi digital yang dilakukan perseroan.

“Inisiatif ini kami lakukan agar tercipta human capital yang andal dan mampu membawa Bank BTN beradaptasi serta meningkatkan produkti­vitas usaha di era industri 4.0,” jelas Direktur Strategic Human Capital Yossi Istanto dalam bin­cang-bincang bersama media di Jakarta, kemarin.

Yossi mengatakan BTN ­telah banyak berbenah dalam me­nge­­­­lola pegawai atau SDM se­­ba­­­­gai aset penting bagi perusa­­haan. Salah satu terobosan yang di­­gagas ialah implementa­­si situs karier Bank BTN, yakni recruitment.btn.co.id untuk men­­dapatkan pegawai bermutu.

Melalui platform itu, lanjut Yossi, baik pelamar maupun bank akan sangat terbantu. Pa­­ra pelamar dapat dengan mudah mengajukan lamaran seca­ra daring dan ­mengirimkan ber­­­kas kelengkapan mereka se­­­cara digital. Mereka dapat me­­mantau progres hasil setiap tahapan seleksi yang diikuti.

Bank BTN juga telah mengembangkan dan memiliki aplikasi Talent Management System. Plat­­form ini membantu bank mengelola karier pega­wai se­­suai dengan kinerja dan kom­­petensi masing-masing. Mela­lui platform ini, Bank dapat mempercepat pemenuhan ke­­­butuhan pegawai di seluruh unit kerja, meminimalkan kekosongan jabatan, serta memastikan proses pro­mo­si dan mutasi pegawai lebih objektif.

Lebih jauh Yossi mengungkapkan, proses digitalisasi juga dilakukan pada proses pengelolaan human capital. Melalui platform iBES (Intelligence BTN Employee Service), proses ­update data pegawai, penggajian, klaim dan reimbustment pengobatan, maintenance per­ja­lanan dinas, pengajuan cuti, pengajuan lembur, dan lain-lain dilakukan secara digital.

Berbagai inovasi yang sudah dilakukan itu mengantarkan Direktorat Human Capital Bank BTN memperoleh berbagai peng­­hargaan dalam berbagai ajang seperti Indonesia Best Com­­panies in Creating ­Leaders from within 2018 dan HR Excellence Award 2019 untuk ka­­­tegori HR transformation, recruitment strategy, and compen­sation & benefit. (E-1)