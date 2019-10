PM Australia Benarkan Trump Minta Bantuan Soal Mueller

PERDANA Menteri Australia Scott Morrison mengonfirmasi bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta dirinya membantu mengumpulkan informasi terkait penyelidikan yang dilakukan Thomas Mueller mengenai keterlibatan Rusia dalam Pemilihan Presiden AS 2016.

The New York Times yang mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya melaporkan bahwa permintaan itu diungkapkan Trump kepada Morrison dalam sebuah pembicaraan telepon.

Seorang juru bicara pemerintah Australia, Selasa (1/10), mengonfirmasi permintaan itu dan mengatakan Australia selalu siap membantu mendapatkan informasi mengenai hal yang tengah diselidiki.

Baca juga: Trump Minta PM Australia Bantu Diskreditkan Mueller

"PM Australia mengonfirmasi kesiapan itu sekali lagi dalam pembicaraan dengan Presiden AS," ujar juru bicara itu.

Times mengatakan Gedung Putih membatasi akses terhadap transkrip pembicaraan telepon itu dengan cara yang sama dengan saat mereka mengatasi masalah sambungan telepon Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pembicaraan yang menampilkan Trump meminta Zelensky menyelidiki calon lawannya dari Partai Demokrat di Pilpres 2020 Joe Biden membuat dimulainya penyelidikan pemakzulan oleh DPR AS yang dipimpin Partai Demokrat. (AFP/OL-2)