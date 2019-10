Trump Minta PM Australia Bantu Diskreditkan Mueller

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison membantu Jaksa Agung Bill Barr mengumpuklkan informasi dalam upaya mendiskreditkan penyelidikan Mueller. Hal itu dilaporkan The New York Times, Senin (30/9).

Surat kabar itu mengutip dua pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan permintaan itu dilakukan dalam pembicaraan telepon antara Trump dan Morisson, beberapa waktu lalu.

Times mengatakan Gedung Putih membatasi akses terhadap transkrip pembicaraan telepon itu dengan cara yang sama dengan yang mereka lakukan terhadap pembicaraan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Pembicaraan telepon yang menampilkan Trump meminta Zelensky menyelidiki calon lawan politiknya di Pilpres 2020 dari Partai Demokrat Joe Biden menyebabkankan dibukanya penyelidikan pemakzulan terhadap Trump.

Washington Post, dalam laporan terpisah, mengatakan Barr telah beberapa kali melakukan pertemuan di luar negeri dengan pejabat intelejen asing dalam upaya mendiskreditkan penyelidikan intelejen terhadap campur tangan Rusia dalam Pilpres AS 2016 yang dimenangkan Trump.

Selain menghubungi Morrison, Barr juga bertemu intelen Inggris serta pada pekan lalu, bersama jaksa John Durham meminta bantuan Italia menyelidiki keterlibatan Rusia di Pilpres AS 2016. (AFP/OL-2)