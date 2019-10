Netflix Umumkan Stranger Things Season 4

NETFLIX, Senin (30/9), mengumumkan season keempat serial fiksi ilmiah retro Stranger Things, serial paling populer situs streaming tersebut.

Netflix juga mengumumkan mereka telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan kreator Stranger Things, Matt dan Ross Duffer, untuk mengerjakan sejumlah film dan serial lainnya.

Stranger Things adalah drama nostalgia era 1980-an yang berkisah mengenai sekelompok remaja yang berperang melawan monster. Serial itu meraih sukses sejak diluncurkan pada 2016.

Baca juga: Disney dan Sony Capai Kata Sepakat, Spider-Man Tetap di MCU

Season 3 serial itu memecahkan rekor jumlah penonton dunia pada Juli lalu ketika sebanyak 40,7 akun menyaksikan serial itu dalam tempo empat hari.

Netflix mengumumkan Stranger Things Season 4 dengan mencicitkan sebuah video dengan tagline, "We're not in Hawkins anymore," mengacu pada kota fiksi tempat cerita itu bermula.

Cicitan itu mengacu pada fakta monster di film itu kini tinggal di tempat lain, seperti yang ditunjukkan di akhir Season 3. (AFP/OL-2)