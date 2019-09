Natalie Portman Absen dari Film Thor: Ragnarok

AKTRIS Natalie Portman, 38, mengungkapkan alasan mengapa dia tidak muncul di film Thor: Ragnarok. Natalie dipilih untuk mengulangi perannya sebagai ilmuwan Jane Foster dalam Thor: Love and Thunder yang akan dibuat.

Dia tidak muncul dalam sekuel ketiga Thor sehingga hal tersebut banyak membingungkan banyak penggemar Marvel. "Jelas, (karakter) saya tidak ditulis ke dalam Thor: Ragnarok, karena di mana (latar film) itu terjadi. Itu tidak benar-benar ada di Bumi, dan karakter saya ada di Bumi," kata Natalie kepada Entertainment Tonight.

Dia kemudian mengungkapkan perannya untuk Love and Thunder yang akan datang. "Mereka datang kepadaku dengan ide dan berkata, 'Kami punya ide untukmu yang merupakan alur cerita di beberapa komik di mana Jane menjadi Lady Thor'. Dan menurutku ini sangat menarik!," ungkap Natalie.

Sementara itu, sutradara Guardians Of The Galaxy, James Gunn mengungkapkan film Thor terbaru akan masuk ke dalam lini masa Marvel Cinematic Universe.

James juga mengungkapkan di Instagram bahwa Thor: Love and Thunder akan berlangsung sebelum film ketiga dalam seri Guardians Of The Galaxy garapannya. Thor: Love and Thunder dijadwalkan rilis pada November 2021. (Medcom.id/H-3)