Atasi Stres dengan Cara Ini

BEBAN pekerjaan kerap membuat kita stres. Namun stres terlalu lama tidak baik untuk kesehatan badan kita. Penyakit jantung, depresi, dan diabetes mengintai kita bila terlalu lama stres.

Lalu bagaimana caranya mengatasi stres dengan beban pekerjaan yang cukup berat? Berikut enam cara tetap sehat di tengah stres yang dikutip dari The Guardian.

Makan yang baik

Saat stres kerap membuat kita makan makanan yang manis. Namun mengonsumsi camilan manis akan membuat kita sakit.

"Ketika kewalahan, mudah bagi kita memperbaiki dengan makanan dan minuman kaya gula. Ini akan memberikan lonjakan instan dalam serotin, perasayan lebih baik, namun tidak akan bertahan lama. Atau tidak juga kenakikan cepat kadar glukosa darah anda. Sebaiknya pilih karbohidrat kompleks seperti bubur atau roti gandum," ujar Azmina Govindji, ahli diet dan anggota British Dietetic Association.

Selain itu keluar makan siang selama 10 menit bisa mengurangi stres. Berdasarkan riset American Psychological Association, sepertiga orang Amerika mengonsumsi makanan tinggi lemak dan kalori saat stress.

Olahraga

Berolahraga bisa menjadi cara menghilangkan stres yang alami, di mana endorfin akan memberikan efek baik untuk tubuh. "Ingat seberapa enaknya tubuh setelah latihan. Setelah olahraga kamu akan merasa baik," ujar Maiken Skoie Brustad, personal trainer.

Bila anda tidak bisa ke gym, ada beberapa cara berolahraga di rumah. "Ingat sirkuit kardio terdiri dari lima latihan, tiga latihan intensitas tinggi seperti berlari di tempat, lompat jongkok, dua latihan abs seperti plaks atau crunches dengan waktu 45 detik, lakuan semua latihan dua kali," ujarnya.

Minta bantuan profesional

Bila anda sudah tidak sanggup mengatasi stres tidak salah meminta bantuan dari profesional. "Kita semua memiliki stress. Namun definisi dari kecemasan dan stres berbeda," ujar dr zoe Norris, dokter umum. Jika pasien datang kepadanya mengeluh stres, ia akan bertanya apakah mereka mengalami palpitasi, serangan panik atau gangguan tidur jangka panjang. Ini semua menunjukkan mereka sedang berjuang dengan gangguan kecemasan.

Norris menyarankan menerapkan mekanisme koping untuk melindungi dari stres. Seperti berolahraga, membaca, atau bersosialisasi dengan teman-teman. "Jika Anda tidak memiliki mekanisme koping ini, yang terjadi Anda mengembangkan mekanisme koping yang buruk, seperti minum kopi untuk tetap terjaga, lalu anggur untuk membantu Anda tidur."

Stres untuk beberapa orang tidak bisa terhindar. Namun bila terkait dengan pekerjaan, sudah saatnya anda berbicara dengan atasan anda.

Coba untuk tidur

Saat stres kita kerap kurang tidur. "Jika kamu kurang tidur, akan meningkatkan level stres," ujar neorologis Dr Guy Leschziner. "Upayakan tidur dengan jangka waktu yang lama untuk mengurangi stres."

Namun ia tidak menyarankan mengonsumsi obat tidur untuk periode waktu yang lama. "Sebaiknya menyelesaikan masalah tidur anda dengan sumber stres," ujarnya. Terapi prilaku kognitif bisa mengatasi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur.

Pintar atasi stres

"Jika anda merasa kewalahan, biasanya itu kombinasi dari pekerjaan dan faktor kehidupan rumah tangga," ujar Andrew Kinder, psikolog.

Kembangkan struktur pendukung anda. Siapa keluarga atau teman anda yang bisa menjadi tempat curhat anda. Sehingga anda bisa berbicara secara terbuka.

Pekerjaan tidak menentukan anda

Kita hidup di lingkungan yang fokus pada pekerjaan. "Tanya kepada diri sendiri : apa yang kita benar-benar pedulikan?" saran prof Josh Cohen, penulis buku Not Working : Why We Have To Stop.

Lepaskan semua pekerjaan hingga ke intinya. Banyak yang kita lakukan di kantor untuk membuat kita disayangi atasan atau lebih proaktif dari rekan kerja yang sebenarnya tidak ada gunanya.

Guna menghindari kejenuhan, ada kalanya anda tidak harus melakukan apapun. "Ada dimensi lain dalam kehidupan, diri sendiri yang patut dipercaya. Mengurangi apa yang Anda lakukan dan mengidentifikasi diri Anda sepenuhnya dengan pekerjaan. Anda tidak akan melakukan pekerjaan apa pun dalam jangka panjang. Anda hanya akan membenci itu. "(M-3)