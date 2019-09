GAIN Connex Ajak Perusahaan Malaysia Berbisnis di Indonesia

INDONESIA kian digadang-gadang sebagai pemimpin ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Menurut studi yang dilakukan Alphabeta, the Hinrich Foundation, dan the Center for Strategic and International Studies (CSIS), pasar perdagangan digital berpotensi menghasilkan kesempatan ekonomi senilai hampir USD172 miliar, bahkan itu hanya untuk ekonomi domestik saja pada 2030.

Pemerintah pun kian gigih meningkatkan peraturan-peraturan yang ada. Terbukti dari diterbitkannya paket kebijakan ekonomi yang dirancang untuk mendukung dan mempercepat pertumbuhan perusahaan teknologi.

Berbarengan dengan itu, pemerintah pun semakin gigih meningkatkan kemudahan berbisnis di Tanah Air, menjadikan Indonesia sebagai tujuan ekspansi dan investasi yang strategis bagi negara-negara tetangga. Salah satunya adalah Malaysia yang memiliki program Global Acceleration and Innovation Network (GAIN).

Tahun ini, masih bekerja sama dengan International Data Corporation (IDC), Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) kembali mengadakan GAIN Connex Jakarta, kegiatan tahunan berbasis workshop yang memfasilitasi diskusi dan berbagi pengetahuan antara pelaku bisnis Malaysia yang tertarik mengembangkan bisnis di Indonesia dengan pelaku bisnis domestik yang berpengalaman di bidangnya.

Vice President of Enterprise Development MDEC, Gopi Ganesalingam, menyatakan antusiasmenya atas potensi kerja sama yang dihasilkan dari GAIN Connex Jakarta 2019.

“Saya percaya GAIN Connex Jakarta 2019 dapat membuka akses penghubung antara perusahaan Malaysia dan Indonesia, terlebih setelah melihat perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi terhubung dengan baik dengan rekan-rekan dari Indonesia,” kata Gopi Ganesalingam di Jakarta, Jumat (27/9) .

Ia menambahkan, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi pun memiliki potensi saling sinergi yang besar dengan pemain lokal. Pasalnya, para perusahaan tersebut menawarkan solusi teknologi yang bermanfaat bagi rekan imbangannya (counterpart) di Indonesia.

Yang menarik, GAIN Connex Jakarta 2019 memfasilitasi para peserta untuk mempelajari lebih lanjut mengenai ekspansi bisnis ke Indonesia melalui workshop dengan fokus khusus pada lima tren teknologi Indonesia.

Kelima tren tersebut menurut hasil survei IDC DX Sentiments 2019 meliputi komputasi awan (cloud), mobilitas (mobility), analisis data (analytics), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan teknologi internet untuk segala (internet of things/IoT).

Kelima tren teknologi di atas mencerminkan prioritas pengembangan teknologi informasi (IT) di Indonesia untuk meningkatkan efektifitas proses bisnis perusahaan yang sangat relevan dengan perkembangan industri global dewasa ini.

Melihat kondisi ini, Mevira Munindra, Senior Research Manager IDC Indonesia menuturkan bahwa transformasi digital di Indonesia menghasilkan banyak kesempatan dan kecenderungan bagi perusahaan di Indonesia untuk menjelajahi dan melibatkan penggunaan teknologi lebih jauh dalam bisnis.

“Perusahaan-perusahaan Indonesia sangat progresif dalam menajamkan strategi bisnis dengan transformasi digital. Selain itu, perusahaan-perusahaan Indonesia juga lebih terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi, sehingga lebih cekatan dan mudah beradaptasi dengan pasar Indonesia yang dinamis," kata Mevira.

"Kolaborasi dan kemitraan dengan pihak yang tepat pun menjadi semakin penting karena kebutuhan konsumen dan pengembangan teknologi yang kian kompleks,” tambah Mevira.

Sejalan dengan fokus GAIN Connex Jakarta 2019 pada kelima sektor tersebut, perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi merupakan para pemain industri berbasis teknologi asal Malaysia yang piawai di sektor-sektor tersebut. Perusahaan-perusahaan kenamaan seperti IMI Media Group – sebuah perusahaan media strategis dan teknologi – dan Dattel – perusahaan consumer intelligence kenamaan di ASEAN – pun turut hadir.

“Melalui GAIN Connex, kami berharap dapat terhubung dengan rekanan kolaborasi yang tepat yang memiliki ide-ide cemerlang dalam memetakan customer journey atau customer behavior dengan teknik, metodologi, dan teknologi yang inovatif,” kata Ashran Ghazi, Chief Executive Officer Dattel.

Selain itu, GAIN Connex juga menghadirkan rekanan dari tiga kategori, meliputi pemodalan (venture capital dan private equity), tenaga ahli dari bidang legal, perpajakan, pengelolaan SDM, public relations, riset, dan perusahaan rintisan berbasis teknologi (tech startup). Beberapa mitra integrasi sistem pun secara khusus diundang oleh IDC untuk business matching.

Dari event ini, perusahaan-perusahaan Malaysia yang berpartisipasi diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perekonomian Indonesia, seperti transparansi ekonomi, akses pasar, akses gabung komunitas, dan mentoring. Lebih dari itu, diharapkan pula dapat terjalin saling sinergi berkesinambungan antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara. (OL-09)