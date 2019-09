Bank BJB Terbitkan Obligasi Sebesar Rp248 Miliar Dalam Tiga Seri

PADA Jumat, 27 September 2019 bertempat di Menara Taspen, Jakarta telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Penawaran Umum (PUB) I Tahap III Obligasi Bank BJB Tahun 2019 yang yang ditandatangani Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bank BJB Nia Kania dan Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Suartini.

Di sela-sela acara, Nia Kania, mengatakan,“Jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan adalah sebesar Rp248 miliar yang terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C.

Adapun rincian emisiPUB I Tahap IIIObligasi yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

Seri A:Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp66 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi yang jatuh tempo pada 18 Oktober 2022. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B:Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp108 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun berjangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2024. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C:Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp74 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun berjangka waktu tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi, yang jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2026. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB, Suartini, mengatakan,“Dana dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi kredit sesuai dengan prospektus penerbitan PUB ini.Penerbitan PUB I Tahap III (Rp248M) merupakan kelanjutan dari PUB I Tahap I (Rp2.5T) dan PUB I Tahap II (Rp1,752T).

Dalam aksi korporasi ini, Bank BJB menunjuk empat perusahaan penjamin pelaksana emisi efek (underwriter), yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas. Selain itu, PT Bank Mega, Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan instrumen tersebut. (OL-09)