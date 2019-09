ABDI Serahkan Berkas Calon Exco PSSI

CEO Nine Sport Inc Arif Putra Wicaksono dan CEO Bandung Premier League Doni Setiabudi yang tergabung sebagai ABDI untuk PSSI 2.0 menyerahkan berkas bakal calon Komite Eksekutif (Exco) PSSI 2019-2023, Senin (30/9).

ABDI untuk PSSI 2.0 menyerahkan berkas mereka ke Sekretariat Komite Pemilihan (KP), Menara Olahraga Senayan, FX Tower lantai 12. Gelora Senayan, Jakarta.

"ABDI memohon doa restu dari seluruh pecinta sepak bola di Tanah Air agar bisa terus berkarya demi sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi dan lagi dan lagi. Dimulai dengan target emas AFF 2022 dan terus meingkat secara bertahap hingga kelak mencapai Piala Dunia," ujar Arif dan Doni dalam keterangan pers bersama yang diterima Media Indonesia.

Sebagai pelaku industri sepak bola di Indonesia sejak 2012, keduanya meyakini pantas mencalonkan diri dengan bermodalkan pengalaman mengelola sepak bola secara modern sesuai dengan koridor FIFA dan PSSI seperti yang tertulis dalam Statuta PSSI 2019.

Baca juga: Bali United Lebarkan Jarak Keunggulan

Pengalaman tersebut terkait pertandingan, training camp, workshop/transfer knowledge, pengembangan pemain muda, sponsorship, broadcast rights, events, bersama berbagai anggota PSSI.

"ABDI meyakini bahwa pengalaman dan program yang dimiliki akan memberikan tambahan kekuatan bagi sepak bola Indonesia yang sedang dalam proses berkembang. Proses ini kami lalui semata hanya untuk membangun sepak bola Indonesia untuk lebih baik lagi, karena kami yakin sepak bola lebih dari sekedar olahraga, sepak bola adalah sebuah kendaraan untuk menciptakan bangsa yang lebih berkarater," tutur Arif.

Keduanya mengusung slogan 'Better Life Thru Football'. Lewat slogan tersebut mereka ingin persepakbolaan Indonesia memiliki karakter disiplin, winning attitude, teamwork, how to deal with defeat, dream big, healthy lifestyle, mandiri, dan mental yang kuat.

"Kami juga ingin merespon keinginan suporter Indonesia untuk mengembalikan Luis Milla sebagai pelatih kepala tim nasional dan harmonisasi jadwal liga dengan kegiatan Timnas 'Merah Putih'. ABDI menyiapkan skema pembiayaan yang mandiri agar bisa menghadirkan pelatih yang lebih baik lagi dan memastikan jadwal Liga tidak bertabrakan dengan kegiatan timnas dimulai dengan mengkaji agenda preseason yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam agenda tahunan Liga," tutup Doni. (RO/OL-2)