Kapolri Pimpin Sertijab Kapolda Papua, Sultra, dan Riau

KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) terhadap Kapolda Pupua, Kapolda Sultra, dan Kapolda Riau di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9)

Jenderal Tito Karnavian meminta ketiga Kapolda yang akan dilantik mengikuti sumpah jabatan yang akan dibacakannya.

"Sumpah disaksikan rohaniwan dan Tuhan yang Maha Esa, silakan ikuti dan ulang-ulangi kata-kata saya," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9)

Sertijab dan pengambilan sumpah dimulai pukul 08.10 WIB. Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik Irjen Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua menggantikan Irjen Rudolf Rodja.

Kemudian Irjen Agung Setya Imam Effendi dilantik menjadi Kapolda Riau menggantikan Irjen Widodo Eko Prihastopo.

Selanjutnya Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Pol Merdisyam menggantikan Brigjen Pol Irianto.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2569/IX/KEP.2019 tertanggal 27 September 2019.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut mutasi tersebut untuk penyegaran promosi.

"Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi," kata Dedi dimintai keterangannya, Jumat (27/9)

"Dalam rangka meningkatkan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter," pungkasnya. (OL-2)