Politik Bikin Sakit

KETIKA melihat politisi berbicara tentang masalah lokal atau dunia, lalu Anda merasa cemas, sakit, atau kurang tidur, Anda tidak sendirian.

Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal PLOS One, Rabu (25/9), mengatakan orang menderita insomnia dan kecemasan karena politik. Kevin Smith, seorang ilmuwan politik di Universitas Nebraska, AS, yang juga merupakan penulis penelitian tersebut, berfokus pada masyarakat AS selama pilpres 2016. Dia mewawancarai 800 orang selama setahun dan menemukan 40% peserta stres karena politik.

Studi ini misalnya mengungkapkan, 20% telah merusak persahabatan karena ketidaksepa-katan politik. Satu dari lima peserta mengklaim mereka merasa lelah. Sekitar 4% orang mengatakan mereka memiliki pikiran untuk bunuh diri karena politik.

Juga, 11,5% melaporkan politik telah memengaruhi kesehatan fisik mereka. “Politik benar-benar berdampak negatif pada banyak kehidupan masyarakat,” kata Smith. (Daily Sabah/Hym/X-8)