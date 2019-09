Empat Pembangkit PJB Raih Subroto Award 2019

SEBAGAI bagian dari peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-74, Subroto Award 2019 digelar di Djakarta Theater, Jumat (27/9). Penghargaan ini menjadi yang tertinggi diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai apresiasi kepada para stakeholder dalam kontribusi mereka mendukung program sektor ESDM.

Ada lima kategori yang diberikan dalam penghargaan tersebut, yakni meliputi wartawan energi, keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan efisiensi energi, keselamatan minyak dan gas bumi, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, serta keselamatan dan kesehatan kerja lindungan lingkungan panas bumi.

Dalam gelaran itu, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) meraih tiga penghargaan untuk bidang Keselamatan Ketenagalistrikan pada kategori PLTU/GU dan satu penghargaan bidang Efisiensi Energi.

Baca juga: Konsep ETOD Repower semakin Diakui

Di bidang K2, penghargaan diperoleh PLTU Paiton 1 dan 2, PLTGU Muara Tawar, dan PLTU Ropa. Penghargaan bidang K2 ini sendiri diberikan kepada badan usaha ketenagalistrikan atas pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik, serta pengamanan pemanfaatan tenaga listrik. Hal ini menjadi bukti keandalan dan implementasi nilai-nilai tersebut di PJB.

Sementara pada bidang Efisiensi Energi, UP Brantas berhasil meraih juara untuk subkategori Inovasi Khusus pada Manajemen Energi di Industri pada kategori Manajemen Energi pada Industri dan Bangunan Gedung.

Tahun ini, oenghargaan langsung diberikan oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kepada Manajer Keuangan dan Administrasi Unit Pembangkitan Paiton Sugiyanto, General Manager Unit Pembangkitan Muara Tawar Lavi Rumandioko, Manajer Unit Jasa Luar Jawa PLTU Ropa Nurronny dan General Manajer Unit Pembangkitan Brantas Wasito.

“Pencapaian PJB memperoleh empat penghargaan yang diraih oleh UP Paiton, UP Muara Tawar, UBJOM Luar Jawa Ropa, dan UP Brantas dalam Penghargaan Subroto dalam gelarannya yang ketiga tahun 2019 ini adalah sebagai bukti komitmen PJB untuk senantiasa concern dalam aspek keselamatan ketenagalistrikan, serta terus berinovasi di bidang manajemen energi” kata Direktur Utama PT PJB, Iwan Agung Firstantara.

Penghargaan Subroto merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada para stakeholder yang memiliki prestasi luar biasa dalam memajukan sektor ESDM. Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan penghargaan yang diambil dari nama Prof Subroto selaku Menteri Pertambangan dan Energi Periode 1978-1988 itu. (RO/OL-1)